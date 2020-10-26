Либералы продолжают «качать» Москву: Под администрацию Путина вывели феминисток

26.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Либералы продолжают попытки раскачивания ситуации в Москве с прицелом на выборы Госдумы в 2021 году, после которых противники власти уже в открытую анонсируют уличные протесты в столице.

Для провоцирования недовольства властью используются самые разные поводы – в минувшую субботу московские либералы пытались задействовать тему работы медицины в условиях эпидемии коронавируса. Для этого под здание администрации президента – управление по обращениям граждан (несмотря на выходной день) на одиночные пикеты были выведены феминистки, которые позировали на камеры с плакатами следующего содержания: «Коек нет, но вы плодитесь?! Нет «оптимизации» за счёт женщин!», «Женщинам с инвалидностью нужны пособия и доступное жильё, а не стерилизация!», «Из-за нехватки мест в больницах закрывают роддомы! Пандемия не за счёт женщин!», «Мы против переоборудования роддомов под Covid-госпитали. Увеличить финансирование медицины, а не закрывать роддомы!» и т.п.

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Участвующие в пикетах девушки по очереди сменяли друг друга, разворачивая плакаты. О том, что к организации акции причастны силы, мечтающие о Майдане в Москве, свидетельствует появление там куратора «Немцов мост» Михила Кирцера, а также публики, которая регулярно проводит несогласованные акции против у посольства Белоруссии в поддержку участников беспорядков в Минске.

Либералы также узнали и неудобного для них блогера и репортера Сергея Рулева, от которого начали требовать ответа: «почему ты уехал из Киева?» и «почему у тебя иностранная видеокамера, раз ты русский?».

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Но вернемся к пикету возле АП. Сценарий был давно обкатан: одна молодуха с медицинской маской сменяла другую, сворачивая свой плакат в заспинный рюкзак и отходила в сторону. На её место становилась такая же девица-феминистка без вторичных половых признаков.

Появились два сержанта полиции, они проверили паспорта и возраст протестующих, записали данные. Нарушений никаких правоохранители не выявили, протокол составлять не стали.