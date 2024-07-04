Либералы просят Путина о новой беспрецедентной уступке бандеровцам

Михаил Рябов.  
04.07.2024 17:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, которого называют «летописцем Путина» за долгие годы работы в пуле президента, ранее заступившийся за иноагента и театралку, глумившуюся над СВО, сегодня на пресс-конференции в Астане озвучил открытым текстом предложение о новой беспрецедентной уступке бандеровцам.

«Возможно ли прекращение огня по линии боевого соприкосновения с Украиной до начала мирных переговоров без предварительных условий, чтобы хотя бы повысить шанс на успех?» – сказал Колесников, фактически предложив остановить продолжающееся наступление российской армии и дать новую передышку ВСУ.

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Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, которого называют «летописцем Путина» за долгие годы работы в...

Владимир Путин в ответ напомнил: РФ уже отводила войска от Киева  (причем, президент  сказал, что отвод войск как условие для диалога был «настойчивой просьбой западных партнеров»).


«Украинская сторона не прекратила боевые действия. А потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования. Потому что там, якобы, есть такие, что не подчиняются центральным властям», – напомнил Путин.

Потом, по его словам, «все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, и так было неоднократно».

«Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, – мы просто не можем. Второе: нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался этим прекращением огня, чтобы улучшить свое положение, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта.

Нам нужно добиться, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для РФ. Поэтому прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно», – заключил Путин.

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