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Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, которого называют «летописцем Путина» за долгие годы работы в пуле президента, ранее заступившийся за иноагента и театралку, глумившуюся над СВО, сегодня на пресс-конференции в Астане озвучил открытым текстом предложение о новой беспрецедентной уступке бандеровцам.

«Возможно ли прекращение огня по линии боевого соприкосновения с Украиной до начала мирных переговоров без предварительных условий, чтобы хотя бы повысить шанс на успех?» – сказал Колесников, фактически предложив остановить продолжающееся наступление российской армии и дать новую передышку ВСУ.

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Владимир Путин в ответ напомнил: РФ уже отводила войска от Киева (причем, президент сказал, что отвод войск как условие для диалога был «настойчивой просьбой западных партнеров»).

«Украинская сторона не прекратила боевые действия. А потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования. Потому что там, якобы, есть такие, что не подчиняются центральным властям», – напомнил Путин.

Потом, по его словам, «все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, и так было неоднократно».

«Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, – мы просто не можем. Второе: нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался этим прекращением огня, чтобы улучшить свое положение, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Нам нужно добиться, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для РФ. Поэтому прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно», – заключил Путин.