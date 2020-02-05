Либералы снова попытаются раскачать Москву протестами

05.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские либералы собрались устроить очередной марш в Москве в годовщину убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом в своем блоге заявил один из активных участников несистемных либеральных протестов Илья Яшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в мэрию Москвы направлено письмо с подписями десятков известных и уважаемых в обществе граждан. Они сообщают о намерении организовать 29 февраля в центре города «Марш Бориса Немцова» и предлагают чиновникам не препятствовать его проведению. Документ адресован Сергею Собянину. Официальная заявка будет подана, в соответствии с законом, за две недели до намеченной даты», – заявил Яшин.

В письме, которое инициаторы марша направили мэру Москвы Сергею Собянину, говорится о том, что в мероприятии примут участие «десятки тысяч москвичей», а акция будет не только мемориальной, но и политической.

«Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. Её участники, защищая ценности за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить своё отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти. Марш запланирован как мирное массовое мероприятие, которое пройдёт в соответствии с 31-й статьёй Конституции РФ», – говорится в письме.

Один из подписантов письма, известный своими либеральными взглядами российский музыкам Андрей Макаревич в комментарии «Эху Москвы» заявил, что будет требовать расследования убийства Немцова, но откажется от политических лозунгов.

«Я подписал, потому что, в общем, у нас с Борей были прекрасные отношения, мы много общались. И я очень переживаю за то, что убийство его до конца не раскрыто и очень боюсь, что так и не будет. Вообще, это омерзительная совершенно история. И он человек, который заслуживает того, чтобы о нем помнили. Вот для меня этого вполне достаточно», – сказал Макаревич.

Напомним, в бредущие годы участники маршей памяти Немцова выходили на них с украинскими флагами и портретами задержанных в РФ экстремистов и диверсантов, а главными лозунгами была критика Владимира Путина и требование смены президента РФ. Либералы также скандировали: «Украина – наш брат» и «Нет войне!».