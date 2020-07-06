Либералы в Москве устроили бомж-акцию против Конституции Путина и пикетировали ФСБ

06.07.2020, Москва, Вадим Егоров

В минувшие выходные прозападные либеральные оппозиционеры выходили в столице России на несанкционированные пикеты против всенародно принятых поправок в Конституцию Россию. Еще одна акция оппозиции стала посвящена поддержке псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую судят за оправдание терроризма.

Центром протеста против поправок в Конституцию России должна была стать Пушкинская площадь в Москве, что анонсировали многие прозападные либеральные российские СМИ. Начать акцию планировалось 1 июля – в финальный день голосования по поправкам.

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Однако когда в назначенное время на место проведения протестного мероприятия явились журналисты, то их оказалось чуть ли не больше самих участников мероприятия. Всего по разным оценкам против поправок в Конституцию России выступили не более двух сотен человек.

Изначально автозаки и полицейские на мероприятии присутствовали, поскольку организаторы преподносили его чуть ли не как «свержение режима». Однако из-за количества протестующих, московская полиция воздержалась от силовых действий и даже раздала маски «борцам».

Самое интересное, что протесты против поправок на Пушкинской площади продолжаются и по сей день, хотя 4 июля поправки вступили в силу. Продолжаются протесты, как днем, так и ночью, выродившись в тусовку подростков на скамейке, которые здесь ночуют и собирают пожертвования «на пиццу и энергетики».

Однако без задержаний на выходные в Москве все же не обошлось. Так, возле здания ФСБ на Лубянке прозападная либеральная общественность провела несанкционированный пикет в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Там собравшиеся держали плакаты «ФСБ – не редактор. Журналист – не террорист», «Свободу Светлане Прокопьевой». Эта акция собрала порядка четырех десятков человек, самые активные из которых – семнадцать протестующих, были задержаны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В их числе небезызвестный либеральный журналист и депутат одного из центральных районов Москвы Илья Азар. Также пикеты в поддержку Прокопьевой прошли в Нижнем Новгороде и, что характерно, у посольства России в Киеве.

Сейчас обвинение требует семь лет журналистке Прокопьевой за оправдание терроризма. Напомним, что в ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» эта дама довольно своеобразно отреагировала на теракт, совершенный в Архангельске 17-летним анархистом Михаилом Жлобицким. Согласно рассуждениям представительницы прессы, российское государство коррумпированностью и пытками в полиции довело террориста до решения совершить самоподрыв.

При этом, на сегодняшний день известно, что до произошедшего в Архангельске инцидента, Жлобицкий не имел серьезных проблем с правоохранительными органами, следовательно, об их коррумпированности и методах знал не на личном опыте.

Теракт 17-летний анархист Жлобицкий совершил рядом с холлом здания ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. В результате взрыва он погиб, серьезно пострадали трое сотрудников российской спецслужбы.

Сегодня по делу Прокопьевой должно состояться заседание суда, а либералы продолжат свои пикеты.