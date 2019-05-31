Либертарианец Данилюк послал украинский бизнес самим себе искать нефть
Киев продолжает искать пути обхода ограничений поставок российской нефти, которые начнутся с 1 июня, в связи с указом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Об этом в ходе брифинга заявил новоназначенный секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это зависит от разных категорий, например, дизель это около 40%, то есть, существенная доля и, в принципе, в ожидании этих мероприятий ограничительных, именно бизнес уже должен был бы думать, как диверсифицировать поставки и это на самом деле происходит», – заявил Данилюк, отвечая на вопрос, какая доля нефтепродуктов поставляется из России на Украину, и чем она будет заменена.
«Всё-таки, есть важные варианты, что это просто будет смена поставщика, не будет реального ограничения. Но как страна мы должны быть к этому готовы.
То есть, объёмы высокие, варианты диверсификации существуют, некоторые могут занять время, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например, топлива, поэтому на все эти вопросы нужно находить решения», – добавил секретарь СНБО.
Ранее представитель Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук обьявил, что идеологией партии нового президента станет либертарианство – идейное течение и экономическая школа предусматривающие отказ государства от вмешательства в рыночную экономику.
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