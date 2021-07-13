«Либо так, либо никак». Путин выдвигает ультиматум Украине

13.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Опубликованная вчера на сайте Кремля статья президента РФ Владимира Путина о об исторической близости украинцев и русских означает, что Москва уже определилась что делать с Украиной.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал киевский политолог Сергей Белашко.

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«Посыл в статье очень простой: либо Украина будет дружественной страной, дружественным государством, либо этого государства не будет вообще. Либо оно будет в каких-то очень усеченных формах, то есть будет еще одной Словакией или в лучшем случае Белоруссией. В этом и состоит основная идея этой статьи.



Когда такие статьи появляются, то очевидно, что уже есть какая-то программа действий, какие-то сценарии с разными вариантами. Фактически это своего рода ультиматум, последнее кремлевское предупреждение. Сценарии, собственно, известны – в информационной сфере в медийной, военной, в миграционный и так далее», – считает эксперт.

По его словам, российский лидер дает понять, что «либо будет вот так, либо будет никак».

«Насколько я понимаю, это была одна из тем переговоров с Байденом и Меркель, после чего озвучена вот такая опция. Это такой результирующий документ, ультиматум: «Дорогие друзья, либо вы что-то делаете по-другому, либо будет вам печаль-беда». Там прямым текстом сказано: если вы продолжаете доктрину «анти-Россия», вы тем самым разрушаете собственную страну. Уже яснее некуда. Кроме того, названы территории которые будут отваливаться, начиная с Николаева и Одессы и заканчивая Закарпатьем», – говорит политолог.

«То есть фактически по всему периметру будет создаваться системное давление начиная от предоставления людям возможности работать, учиться, жить, получить гражданство и так далее, и заканчивая блокировкой поставок товаров и услуг, в том числе на рынки третьих стран, к примеру в Китай, Египет и так далее.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», статья Путина довела до припадка украинского политика.