Статья Путина довела до припадка украинского политика

Новости Украины

Президент Российской Федерации, руководствуясь историческими фактами, якобы угрожает Украине.

Так в эфире «Россия 1» прокомментировал вышедшую статью президента РФ Владимира Путина бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К кому обращается президент РФ? Понятно, что не к украинскому правительству. Он обращается к обычному гражданину Украины. И говорит ему президент РФ: «Дорогой дружище, если тебе непонятен русский, вот тебе украинский язык, если ты вдруг делаешь вид, что ты не понимаешь русского языка, хотя прекрасно понимаешь, но тем не менее. Ты пойми, ты за свою страну не воюешь. Ты не воюешь, солдатик, за Донбасс, за Украину против Донбасса. Не за Крым, ты хочешь вернуть. Ты – «анти-Россия»!» Вот, о чём говорит президент РФ. Обнуляя абсолютно любую борьбу за Украину. Вы её в упор видеть не будите», – возмущался Белов.

«Она [война] есть?» – спросил телеведущий Евгений Попов.

«Конечно же, есть! Это идёт 8 лет, и 15 тысяч погибших человек. Это всё борьба», – истерил украинский гость.

«Вы говорите – когда была история украинского государства? Можно спорить с историческими событиями, кроме того, что не Древняя Русь, а Киевская Русь, с нас всё начиналось! И мы идём родоначальницей Руси, только это не упоминается. Да и это неважно, а история украинской государственности и признанная Россией начинается с 1991 года, и идёт до 2013-го. А вот с 2013 года начинаются вот эти все разговоры. Дабы оправдать своё поведение последних 8 лет», – добавил экс-мэр.

«Когда президент соседней страны нам фактически через историческую статью нам угрожает, реакция будет одна – это агрессия», – грозил Белов.

«Смотрите, как вас колошматит, – отметил сенатор Совфеда РФ Олег Морозов. – Как трудно слышать о себе правду».

«Действительно, это тяжёлый урок. Сегодня ещё в Берлине отхлестают по щекам вашего Зеленского , и это будет очередным доказательством того, что строить государство на том, чтобы стоять с протянутой рукой, нельзя, а вы так строите», – добавил сенатор.

«Мы строим государство, исходя из своих интересов», – огрызнулся взбешённый Белов.

Ранее в Киеве признались, что боятся статей Путина, поскольку « после них идут танки ».