«Личности свидетелей будут засекречены!» – на суде в Гааге разразились русофобской речью

10.03.2020, Гаага, Константин Серпилин

В ходе проходящего в Нидерландах суда по делу о сбитом над Донбассом малазийском Боинге личности свидетелей не будут раскрыты якобы из-за того, что российские спецслужбы могут «расправиться» с давшими показания людьми.

Об этом в ходе судебных слушаний по делу «МН17» заявил нидерландский государственный прокурор Тейс Бергер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Управление верховного комиссара ООН, в 2014 году, ещё до того, как был сбит «МН17», засвидетельствовало, что на оккупированных территориях нет верховенства права, и права человека там не защищаются. Там происходят многочисленные нарушения прав человека, которые причиняют значительный ущерб населению.

И угроза свидетелям (по делу МН17 – прим. ред.). Так, в 2019 году в одном из отчётов ООН говорилось, что пытки и насилие против людей совершаются до сих пор, в частности в Донецке. То есть, вас не должен удивлять тот факт, что свидетели по делу МН17 заявили, что они обеспокоены своей безопасностью.

Приведу пример – один из свидетелей, который пожелал остаться анонимным, заявил, что он переживает за свою безопасность, и стремиться остаться анонимным в этом деле. Другой свидетель сказал нам, что вооруженные люди уже дважды наведывались к ним, делали снимки с его участием, и после этого ему пришлось покинуть своё место проживания.

Некоторые свидетели заявили, что они боятся также угрозы со стороны РФ, в частности того, что их могут убить. И чем дальше, тем больше таких угроз становится известно следствию», – сказал он.

После чего прокурор разразился длинной русофобской речью о «беспределе», который якобы творят российские спецслужбы по всему миру, в том числе напомнил об убийствах в Англии, Турции, и других странах. И по этой причине личность чрезвычайно важных «свидетелей» не будет раскрываться.

Также Тейс Бергер заявил, что Россия якобы всячески препятствует международному следствию – русские хакеры, по его словам, пытаются взломать электронные системы, а также «захватывают компьютеры» следователей.

«Российские спецслужбы за последние годы обвиняли в разных преступлениях, в том числе и убийствах, которые совершались на территории стран Европы.

Некоторые свидетели сказали, что они боятся расправы в случае, если их личность станет известна, и целиком реальна возможность, что российские спецслужбы узнают личности некоторых свидетелей по этому делу. Они имеют возможность отслеживать разговоры людей и их перемещения.

Соответственно, свидетели в этом криминальном деле подвергаются реальной угрозе, и потому необходимо предпринять необходимые меры для их безопасности», – резюмировал нидерландский прокурор.

Напомним, сегодня постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал процесс по Боингу в Нидерландах политическим судилищем над Россией.