10.07.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Грузия, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Лицо Габунии запомнили «заинтересованные россияне»

Оскорбивший президента РФ Владимира Путина грузинский пропагандист Георгий Габуния будет всю жизнь бояться за свое здоровье.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что лицо Габунии запомнили «заинтересованные россияне».

«Он будет с этим клеймом теперь всю жизнь и не будет знать, откуда прилетит. Потому что я так понимаю, что большинство россиян, заинтересованных, запомнили его личико. И это не призыв, а просто констатация факта. Его можно просто пожалеть. В страхе он будет дальше влачить свое грузинское существование», – заявил Мухин.

«ПолитНавигатор» сообщал, что в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния грязно оскорбил главу российского государства. Причем Габуния не только нецензурно выражался в адрес российского президента Владимира Путина, но также прошелся по его покойным родителям.

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