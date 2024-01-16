Лидер албанцев Сербии призвал соплеменников игнорировать призыв в армию

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Единственный албанский депутат Народной скупщины Сербии Шаип Камбери заявил, что обязательная военная служба в Войске Сербии неприемлема для местных албанцев.

Об этом Камбери написал на своей странице в одной из запрещенных в России социальных сетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призывы к обязательной военной службе в Сербии, даже, несмотря на то, что это стратегический маркетинговый ход президента Александра Вучича, неприемлемы и должны быть отвергнуты албанцами Прешевской долины», – заявил Камбери.

По словам албанского депутата, Сербии сегодня не угрожает ни одна соседняя страна. При этом он считает, что инцидент 24 сентября прошлого года в Баньске (попытка сербов севера Косово поднять вооруженное восстание против албанских сепаратистов) демонстрировал «нарушение целостности соседних государств», что явилось целью «агрессии».

«Регион нуждается в мире и прогрессе, иначе эти воинственные решения вернут нас в девяностые», – написал Шаип Камбери.

Напомним, что в начале января Генеральный штаб Войска Сербии выступил с предложением к президенту и Верховному главнокомандующему Александру Вучичу вновь ввести обязанность для граждан мужского пола служить в армии сроком до четырех месяцев.

На недавних парламентских выборах в Сербии Камбери шел во главе избирательного списка «Политическая борьба албанцев продолжается – Шаип Камбери». По данным ЦИК (РИК) Сербии, этот список получил 13 тысяч 501 или 0,35% голосов избирателей и, соответственно, один мандат в Народной скупщине. Таким образом, политический лидер албанцев Сербии в четвертый раз стал депутатом сербского парламента, где прославился скандальными выходками и заявлениями.

В частности, он призывал Сербию присоединиться к антироссийским санкциям и брал с собой на заседание парламента флажок Албании.

В граничащей с Косово Прешевской долине на юге Сербии высок процент албанского населения, которое и представляет Шаип Камбери. Она стоит из трех муниципалитетов – Прешево (89% населения составляют албанцы), Буяновац (55%), председателем которой ранее был вышеупомянутый депутат, и Медведжа (порядка 26%).

С 1999 по 2001 годы боевики так называемой «Освободительной армии Прешево, Медведжи и Буяноваца» (UÇPMB) при поддержке боевиков из соседнего Косово вели вооруженную борьбу с вооруженными силами и полицией Югославии.