Лидер боснийских сербов бойкотировал саммит по Западным Балканам

31.08.2021 16:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не поедет на саммит «Брдо-Бриони» в словенском городе Блед из-за участия в нем Верховного представителя Кристиана Шмидта, назначенного без согласования Совбеза ООН.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не поеду, потому что они пригласили Кристиана Шмидта, который представляется Верховным представителем в БиГ, – сказал Додик, который, как и вся политическая элита Республики Сербской более не признает западного надсмотрщика над страной легитимным. – Словения вправе решать, когда приглашать к себе на саммит. Я не могу здесь ничего решать, но знаю, что Шмидт ложно выдает себя за Верховного представителя, и поэтому я не приеду на саммит в Блед».

При этом Додик подтвердил, что боснийские сербы продолжают бойкотировать работу в государственных учреждениях Боснии и Герцеговины, и недавнее его участие в заседании Президиума страны, на котором решались важные военные и политические вопросы, не означает того, что он вышел из этого бойкота – голосовать он не станет, а, следовательно, решения приняты не будут.

Традиционный саммит лидеров стран постюгославского пространства «Брдо-Бриони» организуется в Словении уже в шестнадцатый раз, в этом году он будет проходить 1 и 2 сентября.