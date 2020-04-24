Лидер боснийских сербов бросил вызов колониальным надсмотрщикам

24.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Член Президиума БиГ от сербской общины Милорад Додик заявил, что кляузы официального надсмотрщика за Боснией на него в министерство безопасности страны, не изменят его личного отношения к этому навязанному стране институту.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Администрация Верховного представителя по БиГ направила заявление в министерство безопасности БиГ с просьбой проверить уровень их безопасности в связи утверждением лидера боснийских сербов Милорада Додика о том, что сам этот институт является «враждебной для сербов организацией».

В ответ на это глава ведомства Фахрудин Радончич сказал, что Служба безопасности БиГ (OSA) и другие силовые ведомства проведут проверку, действительно ли персонал Администрации Верховного представителя подвержен повышенному риску, и в зависимости от ее итогов будет принято решение о повышенных мерах его безопасности, а также усилении охраны здания, которое занимает эта Администрация в Сараево.

Верховный представитель по БиГ Валентин Инцко.

«Пока мы все боремся за то, чтобы спасти жизни людей кто-то заставляет нас противодействовать несуществующим угрозам никому неизвестным сотрудникам обанкротившейся международной организации, – прокомментировал ситуацию Милорад Додик. – [австрийский дипломат словенского происхождения, занимающий пост Верховного представителя]Валентин Инцко, получая зарплату в 24 тысячи евро, мог бы за эти деньги лучше озаботиться злоупотреблениями своего персонала».

Лидер боснийских сербов отметил, что такую позицию по отношению к институту Верховного представителя по БиГ он занимает последние четырнадцать лет, и все это времени публично высказывает ее, но «кто-то почувствовал угрозу именно сейчас».

«История настолько надуманна, что недостойна обсуждения всерьез. Если они думают, что своими действиями заставят меня изменить отношение к ним, то очень сильно заблуждаются», – добавил Додик.

Здание, занимаемое Администрацией ВП по БиГ в Сараево.

Институт Верховного представителя по БиГ формально был создан для выполнения навязанных всем трем основным общинам страны Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец кровопролитной междоусобной боснийской войне. Формально действуя под мандатом ООН, ВП работает в интересах элит небольшого клуба ведущих стран Запада, выполняя роль колониального надсмотрщика.

Занимающий этот пост чиновник наделен исключительными «боннскими» полномочиями отменять принятые всеми уровнями власти БиГ законы, вносить коррективы в них или инициировать новые законопроекты, снимать со своих постов представителей разных уровней власти вплоть до глав энтитетов, делегировать европейских эмиссаров на посты судей Конституционного суда. Первые годы Верховные представители широко применяли делегированные им Западом полномочия, однако последние десять лет из-за откровенной антисербской направленности многих их решений, многие действия этого института саботируются Республикой Сербской.