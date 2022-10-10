Лидер боснийских сербов: «Цветная революция» у нас не пройдет

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«Цветная революция» не пройдёт в Республике Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины, БиГ).

Об этом на пресс-конференции в Белграде заявил вновь избранный президент РС Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все мы видели „цветные революции”. Но „цветная революция” в Республике Сербской не может пройти. Я не из тех, кто ничего не боится, но у меня нет причин из-за политически мотивированного давления отказываться от своей позиции. Если меня сместят, а такие намерения у многих есть, то им придется привыкать к новому Милораду Додику, который, например, будет лидером неправительственной организации, борющейся за независимость Республики Сербской», – сказал лидер сербов БиГ.

Он подчеркнул, что оппозиция в РС объявила о своей победе на президентских выборах в 22:00 в день голосования, что абсолютно невозможно.

«Во время агитации и присутствия на предвыборных акциях, как наших, так и оппозиционных, народ показал, какая у кого поддержка», – сказал Додик и добавил, что только один из 31 кандидата в президенты Республики Сербской протестует.

По его словам, атмосфера, создаваемая оппозицией в Республике Сербской, инспирирована извне. Напомним, в середине сентября сербские СМИ сообщили, что Великобритания выделила оппозиции в РС 30 миллионов евро, а США – 10 миллионов евро.

Милорад Додик на пресс-конференции также отметил, что он победил на выборах президента Республики Сербской, а его партия, Союз независимых социал-демократов (СНСД), набрала больше всех голосов как на выборах Народной Скупщины (парламента) РС, так и Палаты представителей парламента БиГ.

«У нас также на 20 тысяч голосов больше, чем у самой сильной партии в мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ, второй энтитет БиГ), а это значит, что мы самая сильная партия во всей Боснии и Герцеговине», – отметил Додик.

По его словам, недопустимо, чтобы подсчет результатов шел так медленно, но это говорит о слабости самой Боснии и Герцеговины. Политик в очередной раз повторил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) БиГ не была избрана на законных основаниях, и что в её формировании приняли участие иностранцы, назначившие членов ЦИК БиГ в основном от оппозиционных партий.

Хотя всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине состоялись 2 октября, их официальные результаты до сих пор не подведены. Так, на выборах президента Республики Сербской обработаны 98,03% бюллетеней, Милорад Додик набрал 291,915 голосов (48,14%), а его соперница от коалиции прозападных оппозиционных партий Елена Тривич – 262,969 (43,375).

выборах Палаты представителей парламента БиГ обработано 94,98% бюллетеней. Согласно результатам подсчёта, на территории РС лидирует СНСД, набравший 243,880 голосов, на территории ФБиГ – мусульманская Партия демократического действия, получившая 216,908 голосов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», прозападные партии, кандидат которых проиграл выборы на пост президента Республики Сербской, проводят митинги и демонстрации в Баня-Луке, требуя пересчёта голосов. Оппозиционеры также анонсировали акции гражданского неповиновения и перекрытия дорог, но дальше слов дело не пошло.

Как сообщал «ПолитНавигатор», прозападные партии, кандидат которых проиграл выборы на пост президента Республики Сербской, проводят митинги и демонстрации в Баня-Луке, требуя пересчёта голосов. Оппозиционеры также анонсировали акции гражданского неповиновения и перекрытия дорог, но дальше слов дело не пошло.