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Прозападные партии, кандидат которых проиграл выборы на пост президента Республики Сербской, провели акцию протеста в Баня-Луке, требуя пересчёта голосов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербская демократическая партия (СДП), Партия демократического прогресса (ПДП) и Движение за справедливость и порядок (ДСП), которые на выборах президента Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины, БиГ) поддержали прозападного кандидата Елену Тривич, вечером 6 октября провели демонстрацию и митинг протеста в центре Баня-Луки (главный город РС). Лидеры упомянутых партий и сама Елена Тривич, которая проиграла президентские выборы лидеру сербов БиГ Милораду Додику, обвиняли последнего в фальсификациях и требовали пересчёта голосов.

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При этом, по результатам подсчёта 97,28% бюллетеней, которые обнародовала Центральная избирательная комиссия БиГ, на выборах президента РС Милорад Додик набрал 287,662 голосов (48,18%), а Елена Тривич – 259,326 голосов (43,43%).

Кроме этого, по результатам обработки 95,18% бюллетеней соратница Додика Желька Цвиянович победила на выборах члена Президиума БиГ от сербского народа, набрав 308,346 голосов (52,58%), тогда как её соперник Мирко Шарович, поддержанный оппозиционерами, заручился поддержкой 211,297 избирателей (36,03%).

Стоит отметить, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европейского парламента (ЕП) отметила, что всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине были хорошо организованы, были конкурентными, а во время кампании были соблюдены основные свободы.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель заявил, что ЕС принимает результаты выборов в БиГ.

Соперничество между Милорадом Додиком и Еленой Тривич – не просто борьба за пост руководителя Республики Сербской. Додик выступает за тесное сотрудничество РС с Сербией и Россией, и на нынешнем посту члена Президиума БиГ от сербского народа заблокировал введение антироссийских санкций со стороны Боснии и Герцеговины.

На встрече с Милорадом Додиком, состоявшейся в Кремле 20 сентября, президент России Владимир Путин пожелал лидеру сербов БиГ успехов на грядущих выборах.

В свою очередь, депутат парламента РС от оппозиционной ПДП Елена Тривич – прозападный кандидат, который фактически выступает за ликвидацию Республики Серсбкой и превращение Боснии и Герцеговины в унитарное государство с доминирование мусульман-бошняков. Тривич регулярно встречается с бывшим немецким политиком Кристианом Шмидтом, которого Запад считает Высоким представителем в БиГ, хотя его полномочия не подтверждены СБ ООН.

При этом парламент РС постановил, что не признаёт Шмидта в этом качестве.

В середине сентября сербские СМИ сообщили, что Великобритания выделила оппозиции в РС 30 миллионов евро, а США – 10 миллионов евро.

В частности, в документе американского Департамента по политическим делам и Бюро Европы и Евразии говорится, что на основании договоренности представителя Госдепа США Мэтью Палмера и спецпосланника американского президента Габриэля Эскобара с Тривич и её однопартийцем по ПДП Младеном Иваничем, по поручению президента США Джозефа Байдена, необходимо выделить 10 млн долларов наличными команде генерала Дэвида Ноулза, который доставит деньги для оппозиции в Республике Сербской.

Кроме этого, 27 сентября Елена Тривич получила публичную поддержку от Фонда Конрада Аденауэра (Германия), чьим стипендиатом она была ранее.

Ныне Тривич входит в комиссию представительства этого фонда в БиГ, которая распределяет новые стипендии.