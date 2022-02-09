Лидер боснийских сербов пообещал выстроить независимое от Сараево правосудие Республики Сербской

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Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил, что Республика Сербская не откажется от формирования Высшего судебно-прокурорского совета (ВСТС).

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект о ВСТС (Високи судски и тужилачки савјет), по словам Додика, будет вынесен на общественное обсуждение, а если дело дойдет до просьбы Сараево о вмешательстве так называемого Верховного представителя, то лидер боснийских сербов подчеркнул, что его назначение не было подтверждено Советом Безопасности ООН, а потому Республика Сербская не признает никаких его решений.

«СНСД (Союз независимых социал-демократов – возглавляемая Додиком крупнейшая партия в Республике Сербской – ред.) и я лично будем выступать за то, чтобы срок реализации этого закона составлял 90 дней, – уточнил сербский член Президиума БиГ. – За 90 дней мы должны объявить конкурс, назначить новую ВСТС, все подготовить, а когда закон примут, где-то в марте будет дан 90-дневный срок на то, чтобы он наладил свою работу».

Додик напомнил, что Республика Сербская выделяет средства из бюджета на финансирование судебных учреждений в Сербской.

«Те, кто (в Сараево – ред.) не уважает решения Республики Сербской, должны знать, что они не будут финансироваться из бюджета Республики Сербской», – заключил Додик.

Напомним, что ранее Скупщина Республики Сербской, после вала антисербских судебных решений, постановлений и приговоров (запрета Дня Республики Сербской, отчуждения лесов и частных сельхозугодий в пользу Сараево), а также оправданий бошнякских военных преступников, вышла из договора о едином Высшем судебно-прокурорском совете Боснии и Герцеговины.