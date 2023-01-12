В Европарламенте призвали ввести санкции против президента Республики Сербской

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Председатель Делегации Европарламента (ЕП) по отношениям с Боснией и Герцеговиной (БиГ) Ромео Франц и постоянный докладчик ЕП по БиГ Пауло Рангель призвали Евросоюз к введению санкций против президента Республики Сербской Милорада Додика.

Франц и Рангель в совместном заявлении, обнародованном 12 января, осудили, по их словам, «неконституционное празднование Дня Республики Сербской 9 января», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Депутаты ЕП заявили, что 9 января руководство энтитета БиГ – Республики Сербской – в ​​очередной раз отметило День Республики Сербской, несмотря на решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины, «которыми самопровозглашенный праздник и референдум по его поводу от 2016 года были признаны неконституционными».

«Игнорирование этих решений является уголовным преступлением», – заявили евродепутаты, и добавили, что, кроме основных торжеств в Восточном Сараево, в Баня-Луке и округе Брчко были проведены «так называемые торжественные академии».

«Мы считаем выбор Восточного Сараево местом проведения празднования 9 января в этом году дополнительной и особенно циничной провокацией. Мы также безоговорочно осуждаем присутствие на этих незаконных мероприятиях нескольких министров правительства Сербии и председателя Скупщины Сербии, а также – впервые – двух министров правительства Черногории», – говорится в заявлении евродепутатов.

Они также выразили протест против того, что Милорад Додик наградил президента России Владимира Путина высшим орденом Республики Сербской, считая, что это говорит о «пренебрежении руководством Республики Сербской основных европейских ценностей».

Упомянув участие «Ночных волков» в параде в Восточном Сараево, депутаты ЕП заявили, что «несколько красных линий перейдены», и что «международному сообществу давно пора отойти от громких заявлений, и предпринять конкретные, целенаправленные действия против тех, кто продолжает сознательно и систематически подрывать конституционный и территориальный порядок Боснии и Герцеговины словами и делами».

Как сообщал «ПолитНавигатор», лидер боснийских сербов Мирослав Додик неоднократно ранее заявлял о намерении добиваться воссоединения с Сербией в случае признания Косово полноправным членом ООН при поддержке Запада.

По словам Додика, Республика Сербская также выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Соответствующее решение принял местный парламент.

«В рядах нашего народа нет поддержки идеи вступления в НАТО. Кроме того, мы не хотим быть частью организации, которая находится в недружественных отношениях с Россией», – подчеркнул лидер республики.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 января 2023 года в Восточном Сараево, Баня-Луке и других городах Боснии и Герцеговины (БиГ) прошли торжества в честь 31-ой годовщины со дня провозглашения Республики Сербской.