Лидер боснийских сербов позлил протестовавших против его приезда черногорских свидомитов – сербским троеперстием

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Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик прибыл в Черногорию, чтобы поддержать местную сербскую общину, член которой стал председателем местного парламента.

Визит Додика вызвал неудовольствие у местных свидомых нацистов – «комитов», которые организовали акцию протеста у здания черногорской Скупщины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Республики Сербской по прибытии в Черногорию отправился в Скупщину страны, где его встречал председатель парламента, сербский политик Андрия Мандич. Свидомые националисты – «комиты» встречали его растяжкой:

«Мы должны сказать НЕТ Мандичу и Додику!».

В ответ гость приветствовал их сербским троеперстием, обозначающим Святую Троицу, на что те отозвались криками: «Фашист!».

«Если бы я знал, что некоторых будет так раздражать приезд Додика, я бы попросил его остаться до выходных. В ДПС (националистической Демократической Партии Социалистов) не хватает бромзепама, а кокаин только заставляет потеть и повышает давление», – посмеялся над корчами местных нацистов еще один политический лидер сербов Черногории Милан Кнежевич.

Что характерно, Додик не стал встречаться ни с кем из местных свидомых руководителей, включая президента страны Якова Милатовича, отказавшегося приезжать на День Республики Сербской, поскольку, по его словам, он «не является сторонником какого-либо другого мира, кроме общеевропейского».

Лидер боснийских сербов сосредоточился исключительно на общении с представителями местной сербской общины, в частности, вместе с Андрией Мандичем посетил собор Воскресения Христова в Подгорице и склеп, где упокоен блаженный митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.

«Это хорошо, что сербская структура представлена ​​в черногорских органах власти, чтобы способствовать укреплению Черногории во всех аспектах, прежде всего для стабилизации и мира, которые здесь необходимы, и именно поэтому я здесь. Я приезжаю сюда, чтобы предложить Черногории возможность установить особые связи с Республикой Сербской… и я предложу это руководству Черногории, через господина Мандича, и я верю, что будет положительный ответ, потому что нет причин, чтобы его не было… Это не вмешательство во внутренние дела Черногории, я не тот посланник (США на Балканах) Эскобар, который приходит стучать кулаком по столу и пытаться заставить некоторых людей что-то сделать», – рассказал прессе о целях своего визита Додик.

Лидер боснийских сербов также объявил, что приехал специально, чтобы поддержать сербскую общину, которая, по его мнению, уже много лет деградировала и опустошалась в Черногории, и что пришло время для ее свободных собраний и свободного самовыражения в политическом и во всех других смыслах. Также он объявил об открытии офиса РС в Подгорице и особо отметил роль Сербской Православной Церкви в Черногории.