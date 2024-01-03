Президент Черногории променял Сербский мир на «Общеевропейский»

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В интервью подгорицким «Вестям» президент Черногории Яков Милатович рассказал о том, что не принял приглашение приехать 9 января в Баня-Луку на празднование Дня Республики Сербской.

При этом черногорский лидер пообещал в ближайшее время нанести визит в бошняцкое Сараево.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью газете «Вести» из Подгорицы Милатович заявил, что выступает за «наилучшие отношения Черногории с Сербией», но «не является сторонником какого-либо другого мира, кроме нашего общеевропейского». Тем самым лишний раз дав понять, что формула Сербский мир для него неприемлема, и он делает ставку на встраивание своей страны в Новый мировой порядок Запада.

Отвечая на вопрос, был ли он приглашен на «празднование антиконституционного дня Республики Сербской 9 января, и если да, то ответит ли он на это приглашение», президент Черногории ответил, что его пригласили и что он не поедет.

«Вы знаете мою позицию относительно целостности Боснии и Герцеговины, это наша государственная политика, это также моя позиция. У меня очень хорошие отношения со всеми тремя членами Президиума (БиГ)… После посещения Белграда, Загреба и Любляны, мой следующий официальный визит в регионе – Сараево», – сказал Милатович.

Основатель Социалистического движения Сербии, экс-глава сербской спецслужбы БИА, отправленный в отставку под нажимом Запада за свои предельно патриотические и русофильские взгляды Александр Вулин дал предельно жесткий ответ на слова Милатовича.

«Президент Черногории господин Милатович имеет право рассчитывать на евроатлантическую интеграцию больше, чем на сербскую интеграцию. Но для кого Сербский мир не мил, будущее того – Великая Албания… Я понимаю его решение не ехать на День Республики Сербской в ​​Баня-Луке, потому что иначе ему пришлось бы провести каникулы, оправдываясь в посольствах Запада дольше, чем выслушивать инструкции по формированию правительства…. И не волнуйтесь, никто не ожидает, что он будет сербом, поэтому даже если он говорит по-сербски и крещен в Сербской церкови, этого недостаточно, чтобы быть сербом», – цитирует Вулина «Политика».