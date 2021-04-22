Лидер боснийских сербов привился вакциной «Спутник V»

22.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Переболевший ковидом сербский член Президиума сделал прививку российской вакциной «Спутник V».

Об этом сообщила «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик сделал прививку вакциной «Спутник V» в Университетском клиническом центре Республики Сербской в ​​соответствии с рекомендациями врачей, лечивших его от коронавирусной инфекции 19 месяцев назад. Сербский член Президиума БиГ рекомендовал всем гражданам РС пройти вакцинацию в предстоящий период, подчеркнув, что это единственный известный способ борьбы с ковидом и реальная профилактика.

«Около 80 тысяч граждан получили первую дозу вакцины, и значительное число получили вторую, – сказал Додик, выйдя к представителям прессы после вакцинации. – 25 тысяч доз российской вакцины будут доставлены в Сербскую в ближайшие семь дней, а затем, через десять дней, еще 25 тысяч. В рамках этих поставок будет 1 тысяча 300 доз второго компонента российской вакцины…

Также мы заключили контракт на поставку 1,2 миллиона доз российской вакцины и получаем их поэтапно. Хотя есть проблемы с доставкой и производством, которые не зависят от нас, нам каким-то образом удается получить определенные количества этой вакцины. Мы ждем, когда российский производитель сможет поставить такое количество вакцины, которого хватило бы для вакцинации 600 тысяч человек».

Додик добавил, что 10 мая Сербская также получит 80 тысяч доз китайской вакцины.

«Таким образом, помимо того, что мы ранее регулировали и оплачивали через систему COVAX (международная система вакцинации, продвигаемая ЕС – ред.), мы, безусловно, сможем продолжить вакцинацию жителей. Через COVAX мы уже проплатили 400 тысяч доз для 200 тысяч человек, а это означает, что в общей сложности у нас вакцины будут предоставлены 800 тысячам человек. Когда у нас будет избыток вакцин, мы будем готовы предложить их другим. Сейчас же мы ориентируемся на наших жителей и нашу систему здравоохранения», – резюмировал Додик.

Ранее стало известно, что задержки с поставками проплаченных РС российских вакцин связаны с нерадивостью чиновников из РФ, которые предпочли направить вакцины в Сан-Марино в обмен на паспорта этой страны.