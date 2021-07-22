22.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Косово, Политика, Сербия, Турция
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Лидер боснийских сербов уличил Эрдогана в непоследовательности и двойных стандартах

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прокомментировал намерение президента Турции Реджепа Тайипа...

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик прокомментировал намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лоббировать признание независимости Косово в мире.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говоря о заявлениях Эрдогана, Додик сказал, что косовская проблема не может быть решена путем признания независимости Косово, но только в диалоге между Белградом и Приштиной.

«Никто со стороны не может решить эту проблему, потому что ключ к ее решению содержится диалоге, – сказал сербский член Президиума БиГ. – При всем моем уважении к Эрдогану отмечу, что Турция должна уважать реальность в регионе, и если она уже так думает о Косово, почему она подобным образом не думает о Республике Сербской и не поддерживает ее отделение от БиГ, чтобы мы все могли жить мирно, как добрые соседи?».

Додик отметил, что Эрдоган говорил о двух странах на Кипре (Республике Кипр и не признанной кроме Турции Турецкой Республике Северного Кипра), добавив, что решение о Кипре должны решать исключительно его жители – греки и турки, а не Эрдоган.

«Соответственно, Эрдоган должен быть последовательным до конца, поэтому ему следует стремиться к тому, чтобы БиГ была конфедерацией трех государств», – заключил лидер боснийских сербов.



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