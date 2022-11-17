Лидер боснийских сербов устроил демарш во время церемонии инаугурации

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Милорад Додик, новый президент Республики Сербской, устроил демарш на церемонии инаугурации нового состава Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) в знак протеста против заявлений одного из членов этого органа о продолжении интеграции БиГ в НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером 16 ноября в Сараево состоялась инаугурация нового состава Президиума Боснии и Герцеговины – своеобразного коллективного президента этой страны. В него входят представители сербов (Желька Цвиянович), мусульман-бошняков (Денис Бечирович) и хорватов (Желько Комшич). Последний во время своего выступления заявил, что на протяжении последующих четырёх лет будет выступать за продолжение интеграции БиГ в НАТО, и что «членство Боснии и Герцеговины в НАТО является главной целью внешней политики страны».

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В знак протеста против этого церемонию инаугурации покинул новый президент Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ) Милорад Додик, который предыдущие четыре года был членом Президиума БиГ от сербского народа. Комментируя слова Желько Комшича, Милорад Додик отметил, что тот ещё раз продемонстрировал, какой будет его политика в будущем.

«Это политика лжи и позора Боснии и Герцеговины на международном уровне», – отметил Додик.

«Желько Комшич был избран не гражданами, как он ложно утверждает, он был избран частью мусульмано-хорватской федерации (ФБиГ, второй энтитет БиГ), а не хорватским народом, как того требует Конституция Боснии и Герцеговины. Комшич получил пост члена Президиума путем мошенничества и лжи, и в четвертый раз лишил хорватский народ конституционно закрепленного права на избранного представителя», – заявил Милорад Додик.

Речь идёт о том, что Комшич избран голосами не хорватов, а мусульман-бошняков, поскольку ФБиГ является единым избирательным округом.

«Он использовал одни и те же интриги все эти четыре года, чтобы выдать свои личные взгляды за официальную позицию Президиума БиГ. Всё, что он говорил об интеграции, сотрудничестве с НАТО, – выдумка», – подчеркнул президент Республики Сербской.

Ранее Милорад Додик неоднократно заявлял, что представители сербов в Президиуме БиГ заблокируют любые попытки вступления Боснии и Герцеговины в НАТО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 15 ноября Милорад Додик в третий раз вступил в должность президента Республики Сербской.