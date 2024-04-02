Лидер боснийских сербов: «В Сребренице погиб 3741 человек, из них 2500 сербов. Так кто совершил геноцид?»

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Народная скупщина Республики Сербской БиГ намерена утвердить доклад Независимой международной комиссии по изучению страданий всех народов в регионе Сребреницы с 1992 по 1995 годы.

Такой шаг станет ответом на попытку Запада протащить через Генассамблею ООН резолюцию о признании фальшивого «геноцида в Сребренице», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отчете Комиссии четко говорится о том, что в Сребренице не было геноцида и даже по данным бошняков – там погиб 3741 человек за весь период войны, и более 2500 из этих людей были сербами. Принимая во внимание, что для геноцида должно быть намерение одного народа физически уничтожить другой народ, а это не доказано ни в одном судебном решении и не может быть доказано судом над отдельными людьми, то это серьезное мошенничество», – заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Лидер боснийских сербов отметил, что нет никаких оснований для принятия подобной резолюции в ООН, поскольку, по его словам, это не более чем «игрища британцев и бошняков – и попытка демонизировать Республику Сербскую и сербский народ».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад хочет организовать принятие в ООН резолюции по фальшивому «геноциду в Сребренице», чтобы ликвидировать Республику Сербскую как «геноцидное образование».

С целью препятствовать продвижению выдуманного американскими политтехнологами фальшивого мифа о «геноциде в Сребренице», где сербы якобы за один день убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин», РС пригласила специалистов со всего мира, чтобы в рамках Независимой международной комиссии по изучению страданий всех народов в регионе Сребреницы с 1992 по 1995 годы они дали заключение о том, что же происходило в этом регионе.