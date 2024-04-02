Лидер боснийских сербов: «В Сребренице погиб 3741 человек, из них 2500 сербов. Так кто совершил геноцид?»

Алексей Топоров.  
02.04.2024 21:24
  (Мск) , Белград
Просмотров: 142
 
Балканы, Босния, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Республика Сербская, Россия, Сербия, Скандал


Народная скупщина Республики Сербской БиГ намерена утвердить доклад Независимой международной комиссии по изучению страданий всех народов в регионе Сребреницы с 1992 по 1995 годы.

Такой шаг станет ответом на попытку Запада протащить через Генассамблею ООН резолюцию о признании фальшивого «геноцида в Сребренице», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Народная скупщина Республики Сербской БиГ намерена утвердить доклад Независимой международной комиссии по изучению страданий...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В отчете Комиссии четко говорится о том, что в Сребренице не было геноцида и  даже по данным бошняков – там погиб 3741 человек за весь период войны, и более 2500 из этих людей были сербами. Принимая во внимание, что для геноцида должно быть намерение одного народа физически уничтожить другой народ, а это не доказано ни в одном судебном решении и не может быть доказано судом над отдельными людьми, то это серьезное мошенничество», – заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Лидер боснийских сербов отметил, что нет никаких оснований для принятия подобной резолюции в ООН, поскольку, по его словам, это не более чем «игрища британцев и бошняков – и попытка демонизировать Республику Сербскую и сербский народ».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад хочет организовать принятие в ООН резолюции по фальшивому «геноциду в Сребренице», чтобы ликвидировать Республику Сербскую как «геноцидное образование».

С целью препятствовать продвижению выдуманного американскими политтехнологами фальшивого мифа о «геноциде в Сребренице», где сербы якобы за один день убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин», РС пригласила специалистов со всего мира, чтобы в рамках Независимой международной комиссии по изучению страданий всех народов в регионе Сребреницы с 1992 по 1995 годы они дали заключение о том, что же происходило в этом регионе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть