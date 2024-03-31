Вучич: На Западе – большой стресс из-за продвижения русских на Украине

В ответ на стремление МИД РФ собрать заседания в ООН по годовщине НАТОвской агрессии против Югославии и захвату Косово, Запад готовит своё совещание – в годовщину выдуманного «геноциде в Сребренице», в котором обвиняют сербов.

Давление на Белград растёт по мере продвижения российской армии на Украине, заявил в экстренном обращении президент Александр Вучич. НАТОвцев не устраивает даже его позиция «многовекторности».

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«Из-за нашего отношения к конфликту на Украине и позиции Сербии, которая осуждает нападение на суверенную страну, но не присоединяется к санкциям против России… Западные страны испытывают большой стресс из-за продвижения русских сил и неуверенность в том, как закончится конфликт на Украине. Они дополнительно обременены сообщениями из Москвы, касающимися косовского прецедента… Два дня назад, когда обсуждалась ситуация, возникшая в результате агрессии НАТО 25 лет назад, западные послы заявили: «Почему вы, сербы, возвращаетесь в прошлое, давайте посмотрим в будущее». И решили вернуть нас на 29 лет назад», – сыронизировал Вучич.

Запад хочет организовать принятие в ООН резолюции по фальшивому «геноциду в Сребренице» – чтобы оправдаться перед мусульманским миром за поддержку Израиля в истреблении палестинцев в Газе. Вучич опасается, что под предлогом «геноцида» Запад будет пытаться ликвидировать Республику Сербскую, которая числится в составе Боснии – ей не дают воссоединиться с «Большой Сербией». Вучич также предполагает, что от Сербии потребуют военных репараций в качестве компенсации «жертвам геноцида».

«Против нас (в ООН) будет Запад, а также значительное количество исламских стран. Они подсчитывают, что у них будет 27 голосов от ЕС (в поддержку резолюции), а у нас должно быть еще 14 голосов те, которые будут против, а не воздержатся. Это очень сложная ситуация. Но мы будем бороться…. Они делают это, потому что торопятся из-за выборов в США, и того, что происходит в секторе Газа и на Украине», – отметил Вучич.