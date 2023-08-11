Лидер боснийских сербов: «Встречусь с Путиным, найду замену проектам, от которых отказалась Германия»

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что у сербского энтитета БиГ есть альтернатива для реализации четырех проектов после того, как Германия отказалась от них.

Об этом Додик рассказал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик считает, что решение Германии приостановить кредитование четырех инфраструктурных проектов в РС «из-за сепаратистской политики Республики Сербской и Милорада Додика» говорит о политическом и экономическом давлении на сербский энтитет БиГ из-за непризнания им надсмотрщика Запада над Боснией, нелегитимного Верховного представителя, германского дипломата Кристиана Шмидта.

Кроме того, убежден Додик, речь идет о попытке Германии найти предлог и способ расторгнуть ранее подписанные контракты из-за ее собственных финансовых проблем.

«В третий раз они отменяют одни и те же проекты, они спасают свои компании. Во времена Меркель, благодаря нашим хорошим отношениям с Германией и немецкими компаниями и банками, мы договорились совместно решить вопрос ветряной электростанции Хргуд. У нас также было предложение от китайцев, и сейчас я жалею, что мы его не приняли, но я могу вернуться к нему снова. Был заключен контракт с немецкой компанией, которая должна была передать технологию и обеспечить финансирование. Немецкий банк развития был назначен для финансирования, за которым последовал кредит, это обычное дело. Однако контракт был подписан до эпидемии коронавируса, а после нее все сильно подорожало. Немцы потеряли финансовый интерес, потому что они были в проигрыше, не хотели продлевать контракт… Не успев завершить работы, они нашли такое решение, чтобы отменить проект», – пояснил лидер боснийских сербов.

По мнению Додика, Германия нервничает, потому что ее план относительно конфликта на Украине не выполняется, поэтому она будет «отрываться» на Республике Сербской и малых странах. Но это не сработает с боснийскими сербами, потому что у Баня-Луки сейчас больше друзей в мире, чем когда-либо. Додик анонсировал встречи с различными мировыми лидерами до конца года.

«Я еще раз встречусь с президентом Сербии Александаром Вучичем, затем с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До конца года я также встречусь с Путиным, и мы занимаемся организацией встречи с председателем Китая», – отметил Додик.