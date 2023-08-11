Лидер боснийских сербов: «Встречусь с Путиным, найду замену проектам, от которых отказалась Германия»

Алексей Топоров.  
11.08.2023 13:53
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Германия, Дзен, Политика, Республика Сербская, Россия


Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что у сербского энтитета БиГ есть альтернатива для реализации четырех проектов после того, как Германия отказалась от них.

Об этом Додик рассказал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что у сербского энтитета БиГ есть альтернатива для...

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Милорад Додик считает, что решение Германии приостановить кредитование четырех инфраструктурных проектов в РС «из-за сепаратистской политики Республики Сербской и Милорада Додика» говорит о политическом и экономическом давлении на сербский энтитет БиГ из-за непризнания им надсмотрщика Запада над Боснией, нелегитимного Верховного представителя, германского дипломата Кристиана Шмидта.

Кроме того, убежден Додик, речь идет о попытке Германии найти предлог и способ расторгнуть ранее подписанные контракты из-за ее собственных финансовых проблем.

«В третий раз они отменяют одни и те же проекты, они спасают свои компании. Во времена Меркель, благодаря нашим хорошим отношениям с Германией и немецкими компаниями и банками, мы договорились совместно решить вопрос ветряной электростанции Хргуд. У нас также было предложение от китайцев, и сейчас я жалею, что мы его не приняли, но я могу вернуться к нему снова.

Был заключен контракт с немецкой компанией, которая должна была передать технологию и обеспечить финансирование. Немецкий банк развития был назначен для финансирования, за которым последовал кредит, это обычное дело. Однако контракт был подписан до эпидемии коронавируса, а после нее все сильно подорожало. Немцы потеряли финансовый интерес, потому что они были в проигрыше, не хотели продлевать контракт… Не успев завершить работы, они нашли такое решение, чтобы отменить проект», – пояснил лидер боснийских сербов.

По мнению Додика, Германия нервничает, потому что ее план относительно конфликта на Украине не выполняется, поэтому она будет «отрываться» на Республике Сербской и малых странах. Но это не сработает с боснийскими сербами, потому что у Баня-Луки сейчас больше друзей в мире, чем когда-либо. Додик анонсировал встречи с различными мировыми лидерами до конца года.

«Я еще раз встречусь с президентом Сербии Александаром Вучичем, затем с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До конца года я также встречусь с Путиным, и мы занимаемся организацией встречи с председателем Китая», – отметил Додик.

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