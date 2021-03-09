Лидер черногорских раскольников одобрил уничтожение триколора на могиле короля

09.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер неканонической Черногорской православной церкви, расстрига Мираш «митрополит Михаил» Дедеич поддержал националистов сорвавших ленту цветов сербского флага с правительственного венка на могилу короля Николы Первого Петровича.

Главный раскольник Черногории посчитал, что правительство возложением венка к могиле оскорбило жителей древней черногорской столицы Цетине.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», глава зарегистрированной в полицейском участке столичной Подгорицы в статусе общественной организации «Черногорской православной церкви», преданный анафеме Константинопольским патриархом Мираш «митрополит Михаила» Дедеич выпустил обращение по случаю инцидента на кладбище в Чипре – в окрестностях древней черногорской столицы Цетине.

Напомним, что там несколько дней назад представители правительства Черногории во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем возложили венок к могиле последнего короля страны Николы Первого Петровича с лентой цветов сербского триколора, который также был и флагом черногорского королевства. Акция была приурочена к 100-летию со дня смерти этого неоднозначного исторического персонажа, сбежавшего от автро-германских оккупантов зарубеж, не признавшего желание своего народа присоединиться к Сербии и превращенного режимом Мило Джукновича в культового «мученика». Пришедшие на церемонию черногорские националисты – «комиты», начали освистывать членов правительства, оскорблять их, а впоследствии сорвали с могил ленту цветов сербского триколора.

Поведение националистов Дедеич назвал «своевременным и уместным ответом», а уничтожение ленты «хорошим шагом», поскольку она представляет собой «сербский флаг».

В своем заявлении глава ЧПЦ сказал, что члены правительства оскорбили жителей Цетине по двум причинам: потому что являются «духовными наследниками тех, кто свергнул» последнего черногорского короля, и потому что «намерены свести статус суверенной державы до статуса сербской колонии».

«Правительство не осмелилось бы таким образом унизить Цетинье, если бы духовенство Цетинского филиала Белградского патриархата не инициировало такую ​​вероломную политику и не задало ей тон, – сказал Дедеич. – Нужно различать малый грех от смертного, обычное оскорбление от предательства своей земли и народа. И они поддерживают правительство, которое творит именно последнее».

Раскольник завил, что члены правительства целовали икону в Чипре, как «Иуда Христа», поскольку делают свою политику на «сребреники Белграда».

Мираш Дедеич изначально был священником СПЦ, но из-за своих моральных качеств лишился сана, вдобавок от него ушла жена.

Однако страдальца приютил Константинопольский Патриархат, который отправил его служить в Рим, но тот и там не нашел ничего лучшего, как вести разгульный образ жизни и сблизиться с католиками, после чего был отозван и отправлен за штат.

В начале 90-х забытый было заштатный поп был приглашен в раскольничью структуру «Черногорская православная церковь», и после смерти ее главы его позвали на руководящую должность. Для этого раскольники из «Македонской православной церкви» постригли его в монахи, а другие раскольники – представители параллельного БПЦ – «Болгарского синода», возвели в достоинство митрополита.

Подобные телодвижения возмутили Вселенский патриархат. В итоге Константинопольский патриарх Варфоломей предал Дедеича, ставшего именоваться «митрополитом Михаилом», анафеме.

В ответ скандальный и склочный по своему нраву «предстоятель ЧПЦ» назвал того «турецким патриархом», который настоящему черногорцу не указ.

В последнее время, правда Мираш Дедеич говорит о Варфоломее с почтением, ожидая, что руководителю Черногории Мило Джукановичу, неоднократно заявлявшему что его стране и народу нужна «собственная Церковь», удастся уговорить Вселенского патриарха дать черногорским раскольникам томос по украинскому образцу.