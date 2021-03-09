Лидер черногорских раскольников одобрил уничтожение триколора на могиле короля
Лидер неканонической Черногорской православной церкви, расстрига Мираш «митрополит Михаил» Дедеич поддержал националистов сорвавших ленту цветов сербского флага с правительственного венка на могилу короля Николы Первого Петровича.
Главный раскольник Черногории посчитал, что правительство возложением венка к могиле оскорбило жителей древней черногорской столицы Цетине.
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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», глава зарегистрированной в полицейском участке столичной Подгорицы в статусе общественной организации «Черногорской православной церкви», преданный анафеме Константинопольским патриархом Мираш «митрополит Михаила» Дедеич выпустил обращение по случаю инцидента на кладбище в Чипре – в окрестностях древней черногорской столицы Цетине.
Напомним, что там несколько дней назад представители правительства Черногории во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем возложили венок к могиле последнего короля страны Николы Первого Петровича с лентой цветов сербского триколора, который также был и флагом черногорского королевства. Акция была приурочена к 100-летию со дня смерти этого неоднозначного исторического персонажа, сбежавшего от автро-германских оккупантов зарубеж, не признавшего желание своего народа присоединиться к Сербии и превращенного режимом Мило Джукновича в культового «мученика». Пришедшие на церемонию черногорские националисты – «комиты», начали освистывать членов правительства, оскорблять их, а впоследствии сорвали с могил ленту цветов сербского триколора.
Поведение националистов Дедеич назвал «своевременным и уместным ответом», а уничтожение ленты «хорошим шагом», поскольку она представляет собой «сербский флаг».
В своем заявлении глава ЧПЦ сказал, что члены правительства оскорбили жителей Цетине по двум причинам: потому что являются «духовными наследниками тех, кто свергнул» последнего черногорского короля, и потому что «намерены свести статус суверенной державы до статуса сербской колонии».
«Правительство не осмелилось бы таким образом унизить Цетинье, если бы духовенство Цетинского филиала Белградского патриархата не инициировало такую вероломную политику и не задало ей тон, – сказал Дедеич. – Нужно различать малый грех от смертного, обычное оскорбление от предательства своей земли и народа. И они поддерживают правительство, которое творит именно последнее».
Раскольник завил, что члены правительства целовали икону в Чипре, как «Иуда Христа», поскольку делают свою политику на «сребреники Белграда».
Мираш Дедеич изначально был священником СПЦ, но из-за своих моральных качеств лишился сана, вдобавок от него ушла жена.
Однако страдальца приютил Константинопольский Патриархат, который отправил его служить в Рим, но тот и там не нашел ничего лучшего, как вести разгульный образ жизни и сблизиться с католиками, после чего был отозван и отправлен за штат.
В начале 90-х забытый было заштатный поп был приглашен в раскольничью структуру «Черногорская православная церковь», и после смерти ее главы его позвали на руководящую должность. Для этого раскольники из «Македонской православной церкви» постригли его в монахи, а другие раскольники – представители параллельного БПЦ – «Болгарского синода», возвели в достоинство митрополита.
Подобные телодвижения возмутили Вселенский патриархат. В итоге Константинопольский патриарх Варфоломей предал Дедеича, ставшего именоваться «митрополитом Михаилом», анафеме.
В ответ скандальный и склочный по своему нраву «предстоятель ЧПЦ» назвал того «турецким патриархом», который настоящему черногорцу не указ.
В последнее время, правда Мираш Дедеич говорит о Варфоломее с почтением, ожидая, что руководителю Черногории Мило Джукановичу, неоднократно заявлявшему что его стране и народу нужна «собственная Церковь», удастся уговорить Вселенского патриарха дать черногорским раскольникам томос по украинскому образцу.
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