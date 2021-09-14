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14.09.2021 19:58 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Германия, Дзен, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Лидер косовских сепаратистов подаёт иск против Сербии за «геноцид» – после встречи с Меркель

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель встретилась сегодня в столице Албании – Тиране, с лидерами...

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель встретилась сегодня в столице Албании – Тиране, с лидерами стран Западных Балкан.

Накануне Меркель отдельно встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ничего нового и судьбоносного по итогам воскресной встречи Вучича и Меркель широкой общественности заявлено не было. Сербский президент был подчеркнуто любезен с гостьей и говорил с ней по-немецки. Фрау канцлер в очередной раз сказала, что присоединение Сербии к ЕС невозможно без решения вопроса Косово, на что Вучич ответил, что в курсе условий Брюсселя.

Также Меркель выразила удовлетворение судебной реформой в Сербии, а сербский президент отметил, что товарооборот между странами за последние десять лет увеличился в три раза.

Уходящий канцлер, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что Берлин, наряду с Вашингтоном и Пекином, интересуется залежами лития на территории Сербии и имеет технологии по его экологически чистой разработке.

Сегодня канцлер Германии прибыла в Тирану, где встретилась с премьер-министром Албании Эди Рама, премьер-министром  Северной Македонии Зораном Заевым, премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем, председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Зораном Тегельтия и «премьер-министром» Косово Альбином Курти.

«Долг каждого албанца показать, кто должен оказывать давление на отношения между Косово и Сербией, – заявил лидер косовских сепаратистов после встречи с Меркель. –  Мы обещали подать иск о геноциде против Сербии, и мы готовы его подать!».

Также Курти в очередной раз повторил, что инициатива «Открытые Балканы» неприемлема для Косово.

«В отличие от Берлинского процесса, за «Открытыми Балканами» не стоит Европейский союз. Поэтому Косово не станет частью этой инициативы», – добавил «премьер» Косово.

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