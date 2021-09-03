Премьер Албании подверг жесткой критике «премьера» Косово

03.09.2021 16:42 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Албании Эди Рама отметили, что его коллега и соплеменник из Косово Альбин Курти выступает против проекта «Открытые Балканы» только потому, что его поддерживает Сербия.

Об этом албанский лидер рассказал GazetaExpress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть концептуальные разногласия относительно подхода к региональной политике. Для меня «Открытые Балканы» – это стратегический интерес албанской нации, – сказал Рама. – «Открытые Балканы» были согласованы благодаря хорошим дипломатическим отношениям с Белградом, которые были достигнуты благодаря нашей дипломатии с Белградом, мы договорились о свободном перемещении людей и товаров. Берлинский процесс об этом же, но он намного медленнее и зависит от европейской бюрократии. «Открытые Балканы» очень скоро будут поддержаны всеми странами. Мы увидели, что берлинский процесс затягивается, и мы должны были что-то предпринять».

По словам премьера Албании, тот факт, что Косово выступает против этой инициативы, не влияет на внешнюю политику Албании.

«Албания является суверенной в своей внешней политике. Я думаю, что мы выиграли дипломатическую войну со стратегическим подходом, который использует Албания. Курти так не думает. Но он волен принимать решения в отношении Косово, но не в отношении Албании. Я думаю, что Косово вошло в очень опасный цикл, начатый несколько лет назад, превращая внутреннюю политику во внешнюю, а внешнюю политику во внутреннюю. И это не помешало Сербии продолжать свое развитие и продвигаться к своей цели, а Косово все больше и больше заставляет нервничать своих международных партнеров», – считает Рама.

Албанский лидер убежден, что в течение многих лет политики в Косово своей риторикой «вели воображаемую войну» и что только с помощью дипломатии можно добиться прогресса в отношениях с Сербией.

«Диалог с Сербией чрезвычайно труден. Но атмосфера, которая должна его окружать, не может быть атмосферой баррикад, которые все еще создаются в Косово», – заключил Эди Рама.

Напомним, что ранее косовские сепаратисты наотрез отказались присоединяться к «Открытым Балканам», поскольку их лидера – сторонника идей «Великой Албании» Альбина Курти бесит и пугает любая форма интеграции с Сербией. Также он заявлял, что ему не нужен «балканский мини-шенген» (так до этого года назывались «Открытые Балканы», потому что ему хватает «берлинского процесса» (площадки для порядком затянувшейся интеграции Западных Балкан в ЕС).