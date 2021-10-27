Лидер косовских сепаратистов поддержал провокацию соплеменников в Нью-Йорке перед консульством Сербии

27.10.2021 22:46 (Мск), Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти поддержал провокационную акцию перед консульством Сербии в Нью-Йорке, которую организуют завтра косовско-албанская, албанская, бошнякская, хорватская и черногорская общины США.

Об этом сепаратистский лидер написал в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Курти поддержал провокационно-показательную акцию «депутата» косовского парламента от правящего паналбанского движения «Самоопределение» Васфии Красничи-Гудман «Вместе за ее справедливость» в Нью-Йорке, цель которой представить сербов военными преступниками, совершавшими массовые изнасилования в ходе балканских войн 90-х.

Понятное дело, что никаких доказательств основной идеи акции, кроме уличных перформансов, организаторы провокации представлять не собираются, равно, как и скорбеть по убитым и изнасилованным в ходе сепаратистских войн сербским женщинам.

«За свои военные преступления в Косово, Боснии и Хорватии Сербия должна взять на себя ответственность и признать прошлое. Мы поддерживаем всех выживших в войне, ищущих справедливости», – написал в своем твиттере Курти.

Организаторы протестной акции – представители албанской, бошнякской и хорватской общин Нью-Йорка уже заявили, что намерены «возвысить голос против Сербии, которая совершила преступления на Балканах посредством этнических чисток, убийств и изнасилований, пытаясь построить давнюю гегемонистскую мечту о Великой Сербии».

«Дорогие соотечественники, мы должны выйти в максимально возможном количестве перед консульством Сербии, чтобы поднять свой голос перед миром, объявляя и осуждая преступления и государство, которое поддерживает и реабилитирует военных преступников, – говорится в сообщении. – Мы не будем молчать, но возвысим свой голос о тех, кто был убит, изнасилован и замучен этим преступным государством».

Организаторы провокации заявили о том, что официальный Белград «сегодня спит с фашистским менталитетом на братских могилах по всей Сербии».

«Это наше право и национальная обязанность – добиваться справедливости перед миром за пролитую кровь невинных жертв преступлений фашистской Сербии», – говорится в тексте.

Поскольку формального повода для этой акции нет, можно предположить, что власти США намеренно используют диаспоры с целью давления на Сербию в косовском вопросе, а также заставляя Белград прекратить тесное сотрудничество с Россией и Китаем.