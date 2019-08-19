Лидер ЛДПР объяснил, откуда незаконно взялась Украина

19.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина была создана советской властью, а затем, после распада СССР, стала одной из незаконных стран, которую тут же признали на Западе.

Об этом в ходе брифинга Совета Госдумы РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что вы упёрлись: «Украина»? Это советская власть сделала Украину. Значит, вы (Запад – ред.) поддержали слом советского режима, признали немедленно новые государства, незаконные государства», – отметил Жириновский.

Политик также добавил, что России никто не имеет права указывать, где защищать своих граждан и кому выдавать паспорта РФ.

«А теперь, когда мы защищаем наших граждан, мы должны это делать, вы нас начинаете упрекать, что что-то там не так делали, Крым. Паспорта нам начинаете указывать, кому давать. Куда ещё дальше идти? Это наглость, это хамство тех политических центров, которые пытаются диктовать нам условия. Это исключается», – подчеркнул лидер ЛДПР.

Напомним, ранее глава «Национально-освободительного движения», депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что генсек СССР Михаил Горбачев ликвидировал государство в нарушение Конституции, а Украинская ССР не могла самостоятельно выходить из состава страны, поэтому Украина не имеет права на самостоятельное существование и должна быть возвращена в Союзное государство, которое станет прообразом СССР.