Лидер «Ногу свело»: Каюсь. Хочу стереть концерты в Крыму из своей жизни

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Новости Украины

Выступавший в 2015 году с концертом в Севастополе лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский, теперь поддержавший киевский режим и эмигрировавший из РФ, заявил, что считает Крым «аннексированным» и выступил против его воссоединения с Россией.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию DW, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Покровский покаялся, что посещал Крым, заехав на его территорию в обход украинских пунктов пропуска.

«По-моему, в Украине нет закона, который запрещает российскому коллективу или русскоязычному коллективу выступать перед аудиторией на аннексированной территории. Закон касается совершенно другого – закон касается паспортного режима, соблюдения паспортного режима, который я не соблюл, потому что я был дураком. Потому что я не уделил этому достаточно внимания, был занят в жизни другими вещами, что никаким образом не освобождает меня от ответственности. И эту ответственность я понес – моя нога не ступала на украинскую землю ровно столько лет, а то уже, может быть, и больше, чем предусмотрено», – сказал музыкант.

«И я никогда не одобрял аннексию Крыма. Начиная с какого-то момента, я начал высказываться более громко. Начиная с недавнего момента, песни «Поколение Z», я начал высказываться об этом в текстах своих песен. В какой-то момент я высказывался больше, в какой-то меньше, в какой-то момент не высказывался, но я не поддерживал аннексию Крыма. Разумеется, если можно было бы вернуть время назад и стереть из нашей карьеры эти концерты, я, конечно, был бы рад вернуть время назад. С другой стороны, на довоенную ситуацию, на 10 числа февраля, например, наш официальный ответ любым приглашающим нас выступать на территории Крыма был такой: «Да, мы готовы, но только в том случае, если мы сможем въехать на территорию Крыма, соблюдая процедуру, предусмотренную украинским государством, которому принадлежит эта территория», – заявил Покровский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Покровский, записавший песню в поддержку Украины, раскритиковал своих коллег, которые поддерживают спецоперацию ВС РФ, и пообещал вернуться в страну лишь после смены власти.