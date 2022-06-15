Лидер «Ногу свело» раскритиковал коллег за поддержку спецоперации и отказался возвращаться домой

Новости Украины

Известный российский музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский, эмигрировавший в США и записавший песню в поддержку Украины, раскритиковал своих коллег, которые поддерживают спецоперацию ВС РФ и пообещал вернуться в страну лишь после смены власти.

Об этом он заявил в эфире украинского государственного телеканала «Дом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Покровский обвинил российских артистов в поддержке действий России.

«При всей постыдности того, что они делают, я бы даже сказал, при всей преступности того, что они делают, но я не законник, поэтому я не могу утверждать – это мое личное ощущение. Эта часть российского, так называемого общества, для меня является наименее интересной, потому что с ними все понятно они запятнали и что тут говорить – это просто печально», – сказал артист.

Он также заявил, что не будет возвращаться в Россию до тех пор, пока не изменится ее руководство и политика страны.

«Мы говорим сейчас много, и правильно делаем, об Украине, но в России остались люди, в России остались прекрасные люди, меньшинство. Но посмотрите, пожалуйста, на нашу, на исконно нашу аудиторию, в наших социальных сетях. Знаете, в Россию есть ради кого возвращаться, но все равно, сейчас я в Россию возвращаться не хочу. Я не хочу в России давать концерты. С концертами, с публичными какими-то появлениями я готов вернуться в Россию тогда, когда/если в России глобально поменяется ситуация. Но для этого нужно очень и очень многое, сейчас Россия к этому не готова, сейчас в России к этому абсолютно не готов народ. Что самое неприятное – не готова светлая часть России, прогрессивная часть России, российская интеллигенция и ее верхушка. Они не готовы к этому. Мы к этому не готовы».