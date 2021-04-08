Лидер предательского прозападного режима Сербии снова хочет стать президентом

08.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер Социал-демократической партии Борис Тадич, экс-президент Сербии периода правления прозападного «демократического» режима, вновь заявил о своих президентских амбициях.

Однако инициативу Тадича не поддержали даже его соратники по прозападной оппозиционной коалиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Идти на выборы Тадич решил потому, что «никто из других кандидатов не способен победить Вучича и возглавить страну».

«С 2012 года я не баллотировался ни на какие должности и всегда оказывал поддержку другим – как старым, так и новым людям, которые пытались победить это правительство в предыдущие годы, – прокомментировал свое решение Тадич. – К моему большому сожалению, этого не произошло, много возможностей было упущено, и годы пролетели зря».

Однако соратники Тадича по протестной коалиции отнеслись к намерению политика с огромным скепсисом.

«Его кандидатура на пост президента является символом возврата к прежнему режиму, которого никто не хочет так сильно, как нынешнее правительство, – отреагировал на инициативу Тадича лидер националистической партии «Двери» Бошко Обрадович. – Людей достал выбор между Тадичем и Вучичем».

В свою очередь олигарх, мэр Белграда при Тадиче, лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас назвал кандидатуру Тадича худшей из возможных и сказал, что есть кандидаты намного лучше, чем он.

Учитывая грызню Джиласа с другим соратником – олигархом, экс- главой МИД при Тадиче, лидером Народной партии Вуком Еремичем, задача выдвижения единого кандидата от прозападной сербской оппозиции на данный момент выглядит фантастической.

Правление Бориса Тадича было отмечено тем, что этот политик, на тот момент представлявший Демократическую партию Сербии, откуда вышли практически все лидеры сегодняшнего прозападного протеста, наплодившие карликовых партий, еще идя на выборы, заявил о скорейшей интеграции страны в ЕС.

С этой целью страна развалила свою армию, фактически отказалась от Косово, стала сдавать своих героев в Гаагский трибунал, подчинила экономику Западу, запустила во все жизненноважные структуры западных кураторов и дала волю западным НКО, начала проводить ежегодные гей-парады. При этом членства в ЕС у Сербии нет и по сей день. На волне резкого падения доверия общества Борис Тадич должен был досрочно покинуть свой пост в 2012 году.