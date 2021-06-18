Лидер сербов Черногории извинился за скандальные итоги голосования по «геноциду в Сребренице»

18.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Один из лидеров сербского Демократического фронта Черногории Милан Кнежевич призвал к проведению новых выборов, после того, как «соратники» по парламентскому большинству вместе с националистами проголосовали за резолюцию по «геноциду в Сребренице».

Об этом сообщает TV Prva, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кнежевича, никто из граждан, проголосовавших за изменения в Черногории и против Мило Джукановича 30 августа минувшего года, не мог представить себе, что большинство депутатов победившего ныне парламентского большинства в ходе голосования в черногорской Скупщине признают Сербию и сербский народ «геноцидниками».

«Мне стыдно, хотя я голосовал и против этой резолюции, – сказал Кнежевич. – Я хочу извиниться перед всей Сербией и сербским народом за то, что произошло в парламенте, потому что это не мнение большинства населения Черногории».

Сербский политик рассказал, что он и его однопартийцы предупредили премьер-министра Здравко Кривокапича перед голосованием, что если резолюция по Сребренице и отставка министра Владимира Лепосавича будут проголосованы либералами вместе с националистами из Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джукановича, тот больше не будет иметь поддержку Демократического фронта, который откажется признавать его премьер-министром.

Депутаты Демократического фронта накануне покинули зал заседания Скупщины в знак протеста, и Кнежевич сказал своим партнерам по коалиции – прозападным либералам Алексе Бечичу (Демократическая Черногория) и Дритану Абазовичу (URA), что, если они откажутся от соглашательства с ДПС и продемонстрируют готовность вернуться к исходным принципам, с которыми они шли на выборы, существует возможность возобновления отношений.

Лидер ДФ надеется на возможность договориться с лидерами парламентского большинства до официального запроса об отставке Кривокапича, но позиция его партии состоит в том, что тот определенно не может оставаться на посту премьер-министра, поскольку после голосования в четверг потерял всякую легитимность. Он также считает, что легитимность председателя Скупщины Алексы Бечича также подвергается сомнению, поскольку его партия вместе с ДПС проголосовала за позорную резолюцию.

«Если же соглашения достичь не удастся, то логичным выходом станут новые выборы, которые бы организовало новое переходное правительство, что является последним предложением Демократического Фронта, поскольку это наша обязанность перед гражданами, которые оказали нам поддержку и доверие», – заключил Кнежевич.