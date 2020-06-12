Лидер сербских майданщиков констатировал полный крах оппозиционного альянса

12.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Прозападный экс-президент Сербии, при котором сербских героев сдавали в Гаагу, а страна шаг за шагом теряла контроль над Косово, лидер Социал-демократической партии Борис Тадич заявил, что оппозиционный «Союз за Сербию» исчерпал себя.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Борис Тадич заявил о том, что «попытка свержения режима» путем объединения оппозиции в «Союз за Сербию» была «наиболее правильным, но, вероятно, наиболее нереалистичным способом». Поэтому, по его мнению, своих целей прозападные либералы могут добиться, только создав сильную оппозиционную партию.

«Как самый большой сторонник единства, в этот момент я должен был бы заявить, что проект единства оппозиции потерпел поражение, которое хуже, чем поражение на выборах, – сказал политик еженедельнику NIN. – Единству препятствует то, что невозможно преодолеть разногласия в оппозиции, которые касаются не только разного уровня опыта и навыков, но также и того факта, что часть этой оппозиции находится в постоянном сотрудничестве с режимом.

После восьми лет попыток, я думаю, что единственное правильное решение состоит в том, чтобы создать сильную оппозиционную партию, а не тратить время на попытки объединения, а затем разрушить это единство либо ложными, либо безответственными решениями».

На вопрос, почему те, кто выступал за бойкот до вчерашнего дня, теперь идут на избирательные участки, и что за это время изменилось, Тадич ответил, что у кого-то причиной стало «соглашение с режимом, у кого-то некоторое разочарование в пассивном бойкоте и сопротивление навязыванию единомыслия оппозиции».

«Только после выборов станет ясно, какие мотивы были у тех, кто бойкотировал, и у тех, кто ходил на выборы. Потому что, как я уже говорил, то, что я иду на выборы, может придать Вучичу легитимность, но может и сработать против него», – добавил Тадич.

Ранее лидер оппозиционного движения Dosta je bilo («Хватит!») и один из лидеров «Союза за Сербию» Саша Радулович заявил о том, что бойкот выборов прозападной оппозицией не достиг цели, поскольку она заключалась в том, чтобы делегитимировать выборы, и могла быть достигнута, если бы вся оппозиция бойкотировала их, тогда явка была бы ниже 40 процентов. Но, поскольку впоследствии ряд партий и движений вышли из «Союза», чтобы принять участие выборной гонке, он утратил смысл.

Также следует отметить, что прозападные либеральные силы в конце 90-ых уже объединялись в Демократическую партию Сербии, единым кулаком свергнув режим Слободана Милошевича и поставив свою с страну в униженное полуколониальное положение от Запада.

Однако впоследствии они перегрызлись, выйдя из партии и организовав собственные движения, а Демпартия существует и по сей день, сменив идеологию на центристскую, будучи лояльной к нынешней патриотической власти в Сербии.