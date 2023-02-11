Лидер сербских радикалов: Конфликт на Украине закончится поражением коллективного Запада

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Украина не сможет удержаться, несмотря на поставки западного оружия, которые приедут лишь к увеличению числа украинских жертв. Об этом вечером 10 февраля заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в эфире телеканала Happy.

По мнению политика, на территории Украины происходит конфликт России и коллективного Запада, в первую очередь США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, победа России на Украине будет поражением всего Запада, коллективного Запада, объединенного Запада. Но прежде всего США, потому что Америка здесь единственный игрок, в подлинном смысле субъект глобальной политической и военной конкуренции, а остальные являются её слугами» – заявил Шешель.

Он напомнил, что на протяжении многих лет Россия делала всё, чтобы её отношения с Украиной были как можно более близкими и дружескими, поставляла дешевые энергоносители, сырьё, другие товары, – «всё, что Украина хотела, подавалось на тарелочке».

В Киеве чередовались более или менее благоприятные для Москвы режимы, пока в 2014 году не произошел государственный переворот, осуществленный нацистами по подстрекательству американцев и прочих западников, считает лидер сербских радикалов.

«Они напрямую ударили по русским, проживающим на Украине. Выгнали законно избранного легитимного президента Януковича, – хотя он тоже виноват, потому что не был готов бороться. Он имел право просить у России военной помощи, когда была попытка переворота в самом Киеве, и русские могли помочь, вмешаться, вполне законно, по приглашению легитимного президента. Но он этого не сделал, он просто собрал вещи и убежал», – сказал Шешель.

Лидер сербских радикалов подчеркнул, что после этого русские подняли восстание на Украине.

«Тогда русские подняли восстание, прежде всего в Луганске и Донецке. В Крыму не было восстания, Крым просто взяли под контроль, там было более 90 процентов русских. Но было восстание в Одессе, где оно было кроваво подавлено, где людей сожгли в самом центре города. Произошло восстание в Запорожье, Херсоне и в некоторых других местах. Россия тогда мало чем помогла. Она хотела защитить повстанцев, помочь им так или иначе, но не вмешивалась военным путем. Она хотела мирного решения. Она хотела автономии для этих регионов в составе Украины, поэтому и были подписаны Минские соглашения. Всё это было растоптано, и теперь тогдашние западные государственные деятели признают, что хотели этим только выиграть время», – вспоминает Воислав Шешель.

Говоря о поставках западного оружия Киеву, сербский политик отметил, что Россия только вводит в бой свои самые современные танки.

«Американцы и другие страны Запада не смогут снабжать Украину в той мере, чтобы она удержалась. Они могут только увеличить число украинских жертв. Украинцы гибнут толпами, и никого не волнует их смерть», – сказал Воислав Шешель.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Сербской радикальной партии поддержали идею объединения Сербии и России, выдвинутую в Госдуме РФ.