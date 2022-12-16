В Белграде поддержали идею объединения Сербии и России, выдвинутую в Госдуме РФ

Объединение России и Сербии является отличным предложением, и его следовало бы реализовать ещё в 1999 году.

Об этом заявил председатель исполкома националистической Сербской радикальной партии Джурадж Якшич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербский политик приветствовал предложение относительно объединения России и Сербии, которое на днях высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа. По словам российского депутата, Сербия могла бы войти в состав России после референдума.

«Я не знаю, насколько это (вхождение Сербии в состав России – прим.) реально, потому что здесь нужно решение не [президента Сербии Александра] Вучича, а народа. Это должны определять люди, это референдум. Это волеизлияние народа должно быть, чтобы потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение», – заявил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В свою очередь, Джурадж Якшич отметил, что, по мнению Сербской радикальной партии (СРП), такой сценарий является вполне реальным. Если бы его реализовали раньше, никогда бы не дошло до агрессии НАТО против Югославии и отрыва от неё Косово и Метохии, как это случилось в 1999 году.

«Это экстраординарное предложение. Известно, что радикалы, кроме того, что известны как партия, последовательно защищающая сербские национальные интересы, с момента своего основания является партией русофильской. В свое время, в девяностых годах, Воислав Шешель предложил конфедерацию Сербии, России и Белоруссии. К сожалению, в то время не было намерения двигаться в этом направлении. Если бы мы тогда шагнули в этом направлении, я считаю, что сегодня мы были бы «маленькой Швейцарией». Мы всегда выступали за нечто подобное, в отличие от якобы патриотической оппозиции, мы за то, чтобы сойти с «европейского пути», который последние 22 года приносил нам только головную боль и проблемы. Мы выступаем за крепчайший экономический и военный союз с Россией, – так почему бы и не за объединение России и Сербии», – сказал Джурад Якшич в интервью старейшему сербскому изданию «Политика».

Он напомнил, что инициатива объединения России, Белоруссии и Сербии была впервые официально выдвинута на высоком политическом уровне 12 апреля 1999 года, когда НАТО бомбило Сербию и Черногорию. В этот день Федеральная Скупщина (парламент) Союзной республики Югославия (тогда в неё входили Сербия и Черногория – прим.) приняла решение о присоединении к Союзу России и Белоруссии. Эта новость была воспринята в России не очень хорошо, хотя для тогдашнего президента Югославии это был исторический шаг, отметил Якшич.

«Это решение еще больше укрепит связь между народами Югославии, России и Беларуси. В то же время, это также открывает перспективы ускоренного экономического, научного, технологического и культурного развития», – заявил тогда Слободан Милошевич, президент Союзной республики Югославия с 1997 по 2000 год.

На данный момент это единственная реакция сербских политиков на идею, озвученную Алексеем Чепой, хотя балканские СМИ о ней сообщали. Сербская радикальная партия, которую возглавляет Воислав Шешель, в нынешнем созыве Скупщины (парламента) Сербии не представлена. Однако там есть называющие себя националистами партии «Заветники» и «Двери», но их представители не высказывались по поводу объединения Сербии и России.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич напомнил, что Россия в 1992 году ввела санкции против Югославии, поставляла оружие Хорватии и поддерживала независимость Черногории.