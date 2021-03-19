Лидер сербской прозападной оппозиции теряет адекватность

19.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер Партии свободы и справедливости, олигарх Драган Джилас пригрозил президенту Сербии Александру Вучичу гибелью 27 марта текущего года.

Об этом сообщили «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тебе должно быть страшно, – заявил Джилас во время пресс-конференции, обращаясь к Вучичу. – На твоем месте я бы боялся».

Сегодня же издание «Таблоид», продвигающее идеи Драгана Жиласа, завило о том, что Александр Вучич может быть убит 27 марта. Эту информацию оппозиционное прозападное СМИ сопроводило серией фотографий: могилы Слободана Милошевича, момента убийства прозападного демократического премьера Зорана Джинджича в 2003 году и нарисованного на асфальте мелом контура тела, символизирующего президента Сербии.

Закончив монолог с угрозами Джилас устроил скандал: после того, как журналисты начали задавать ему неудобные вопросы, он ответил им оскорблениями, а после свернул пресс-конференцию.

Напомним, что олигарху и политикану Джиласу есть из-за чего нервничать: его подозревают в отмывании денег и уходе от налогов через зарубежные счета в Швейцарии и на Маврикии.