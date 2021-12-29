Лидеров Республики Сербской начинают «прессовать» допросами за попытку вернуть полномочия

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В связи с решением Народной скупщины Республики Сербской о начале возвращения сербскому энтитету дейтонских полномочий, прокуратура Боснии и Герцеговины вызвала на допрос министра внутренних дел РС Драгана Лукача.

Ранее в связи с этим боснийская прокуратура возбудила несколько уголовных дел против руководства РС за «посягательства на конституционный строй».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Лукач был допрошен в качестве свидетеля, при этом, по его словам, прокуратура интересовалась действиями правительства Республики Сербской во время подготовки сессии Народной скупщины по возвращению дейтонских полномочий.

«Вопросы касались заседания Народной скупщины и правительства в связи с передачей полномочий. В общем, всего, что уже известно общественности», – прокомментировал произошедшее министр.

Параллельно был допрошен и министр юстиции Республики Сербской Антон Касипович, тоже в качестве свидетеля. Сараевских прокурорских работников, по его словам, интересовали действия правительства в отношении решений парламента боснийских сербов о возвращении отнятых у сербского энтитета полномочий.