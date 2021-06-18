Лидеры Сербии и Республики Сербской осудили парламент Черногории за сербофобскую Резолюцию

18.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отреагировали на официальное признание Скупщиной Черногории лживого «геноцида в Сребренице».

При этом глава МВД Сербии Александр Вулин предложил закрыть въезд в Сербию всем депутатам, проголосовавшим за скандальную Резолюцию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На своей странице в инстаграм президент Сербии Александр Вучич заявил, что в последнее время его страна ожидала сильного давления от кого угодно, но только не от тех, кого считала самыми близкими – от жителей Черногории.

«В ближайшие дни Сербия проанализирует это решение черногорского парламента, но мы не будем принимать поспешных действий и не станем нападать на тех, кто эти решения принимал вопреки интересам Республики Сербия, – написал Вучич. – Мы всегда будем с нашими людьми в Черногории, у нас нет никого ближе, чем они. У нас нет шефов в иностранных посольствах, наши единственные шефы, кому мы служим – это граждане Сербии».

В отличие от президента Сербии лидер боснийских сербов был более прямолинеен.

«Если Парламентская скупщина БиГ не приняла подобный документ, то вопрос в том, почему Черногория это сделала, и вопрос в том, является ли это актом вмешательства во внутренние дела БиГ? Если политика БиГ не смогла прийти к консенсусу по этому вопросу, как это возможно, что они имеют право говорить об этом? Как это очистит их совесть? – задался вопросом Додик. – Парламент Черногории ничего не доказал по Сребренице, но доказал, что он также настроен против всех сербов на континенте. Я воспринимаю это как абсолютный акт враждебности, и я буду знать, как относиться к ним и их позиции по этому поводу, а также к большинству всего, что делает Черногория». «Те, кто голосовал за резолюцию по Сребренице в парламенте Черногории, подставили сербов. Кривокапич в последний раз разочаровал сербов, после этого (отказа подписать соглашение с СПЦ – ред.) ничто от него нас уже не может разочаровать. Президент Вучич не из тех, кто запрещает, но я попрошу его запретить тем, кто проголосовал за Резолюцию, въезд в Сербию, чтобы их разделенные Белградом семьи, увидели в Черногории», – выступил с предложением глава МВД Сербии Александр Вулин.