Лидеры сербских оппозиционных погромщиков арестованы

03.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Полиция Сербии арестовала лидеров внесистемных протестов и одних из предполагаемых организаторов недавних беспорядков в сербских городах – экс-депутата Народной скупщины Срджана Ного и его соратника Зорана Радойчича.

Об этом сообщило МВД Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ного и Радойчич были задержаны сотрудниками МВД Сербии по постановлению Высшей государственной прокуратуры по подозрению к призывам к насильственной смене конституционного строя. Оба оппозиционера арестованы на срок в 48 часов, после чего их дальнейшую судьбу будут решать прокуратура и суд.

Накануне Ного призывал в социальных сетях своих сторонников явиться к зданию Народной Скупщины, где сегодня проходит Учредительная сессия 12-го созыва Народной скупщины Сербии, с яйцами, помидорами, воздушными шариками, наполненными краской и пейнтбольными ружьями, чтобы использовать весь этот арсенал против депутатов, которых оппозиция считает нелегитимными.

Срджан Ного

В итоге, несколько десятков человек вняли призывам смутьяна, пытались перекрыть дороги к зданию сербского парламента, а когда полиция, оттеснив их, выписала им штрафные бланки, отказывались подписывать их.

Также протестующие метали в депутатов яйца и помидоры, скандируя «Воры!», в результате чего особенно досталось представителям партии этнического меньшинства – Союзу воеводинских венгров, которые на свою беду решили сфотографироваться на фоне здания Народной скупщины.

К счастью, на сей раз обошлось без пейнтбольных ружей, но адвокат Ного полагает, что его клиента арестовали именно за призыв к их применению.

Известный скандалист и провокатор Срджан Ного был изгнан из националистической партии «Двери», входящей в прозападный «Союз за Сербию», за слишком экстремальное даже для нее поведение: в свое время он ходил с виселицей в руках, грозясь повесить премьер-министра страны Анну Брнабич.

После разрыва с партией он и его сторонники держались в стороне от прозападной оппозиции, отрабатывая популистско-националистическую повестку, в частности призывая к борьбе с засильем мигрантов, а также огульно обвиняя руководство Сербии в намерении сдать Косово.