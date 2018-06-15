15.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Лидеры США и ЕС обделались перед Путиным – Гордон

На украинском ТВ обвинили президента США Дональда Трампа и лидеров Евросоюза в страхе перед главой российского государства Владимиром Путиным.

С таким заявлением в эфире телеканала 112 выступил телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист раскритиковал также премьер-министра Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмануэля Макрона и заявил, что Путин их переиграл.

«То, что Трамп боится Путина физически и лично, в этом, основываясь на огромном массиве информации, у меня нет никаких сомнений. Вы можете себе представить, после всех преступлений, которые совершила Российская Федерация, чтобы президент Соединенных Штатов сказал: «А я бы хотел, чтобы Россия была в G8»?.. Для меня оскорбительно и унизительно то, что европейские страны и США в лице Трампа, не Соединенные Штаты Америки, а именно Трамп, подают людоеду руку, ездят в Сочи – и Меркель, и Макрон”, – сказал Гордон.

“Как может Макрон пожимать руку Путину в Сочи на второй день после официального заявления правительств Нидерландов и Австралии о том, что они обвиняют Россию в гибели самолета «Боинг» над Донбассом с таким количеством людей? Как укладываются эти рукопожатия и эти поездки к людоеду в Сочи?… После того, что произошло, после того, что Путин просто элементарно их переиграл всех, и надо ему отдать должное – он оказался умнее, циничнее, прагматичнее и в результате, на сегодняшний день, преступление России и Путина против моей страны сошли им просто с рук», – заявил Гордон.

С ним в своем блоге согласился бывший спикер СБУ Станислав Речинский, но предложил критиковать не западных лидеров, а начать с собственной власти.

«Время убыстряется. Мы скоро поймем, что во внешней политике нет никаких международных принципов, развитых демократий, прав человека и так далее. А есть два упыря, которые делят мир. Или три. И есть местные упыри, благодаря которым мы живем в долг и молчим в тряпочку. И для того, чтобы стать независимыми, насколько это возможно, нужно начинать с себя и со своих упырей. Если, конечно, успеем. И не засмотримся на начинающуюся карусель бывших, соревнующихся за место главного местного упыря», – отметил Речинский.