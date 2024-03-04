Лидеры стран ЕС превратились в бессловесных животных США – Медведев

Максим Столяров.  
04.03.2024 23:29
  (Мск) , Сочи
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Сложно представить, какую ещё цену придётся заплатить странам Европы за совершённую фатальную ошибку предательства собственных национальных интересов и превращения в собственность США.

Об этом на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи заявил экс-президент России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сложно представить, какую ещё цену придётся заплатить странам Европы за совершённую фатальную ошибку предательства...

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«До поры до времени мы были готовы продолжать такую же конструктивную линию с Евросоюзом. Я напомню, что в лучшие годы наш торговый оборот с Европейским союзом доходил до 500 миллиардов евро, это гигантская сумма. Давайте посмотрим, во что это сейчас выродилось, где эти товары?

Но страны-члены Евросоюза выбрали для себя совершенно иной путь – стать для США, если хотите такой жесткий термин, но я его произнесу – бессловесными животными. Ровно под стать этим картинкам», – заявил Медведев.

В это время за спиной замглавы Совбеза на экране появился мем с «одухотворёнными лицами» западной политики.

«То есть – говорящими орудиями, как в Древнем Риме называли рабов. Так же, как они, европейские страны по сути находятся в собственности США. И по их велению делают ставку на конфронтацию и разрушение всего, что создавалось с большим трудом. Вредят сами себе.

История, безусловно, расставит всё по местам. Население Европы рано или поздно даст жёсткую оценку своим политикам, которые, по сути, превратились в предателей национальных интересов собственных стран, которые принесли благополучие европейских стран в жертву заокеанским хозяевам.

Но не в оценках дело. Вопрос, какую ещё цену придётся заплатить Европе за совершённые фатальные ошибки, и как это отразится на судьбах сотен миллионов её жителей», – заключил Медведев.

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