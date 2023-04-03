«Лихая кавалерийская атака на Лавру провалилась» – признание Зе-глашатая

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После того, как не удалось взять Киево-Печерскую Лавру «в лоб», украинским властям нужно сменить стратегию, снять гражданское напряжение и начать непубличное давление на УПЦ с постепенным склонением к капитуляции на своих условиях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы офиса президента Украины.

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«В чём была проблема в ситуации вокруг Киево-Печерской Лавры – была попытка такой лобовой и нескоординированной, и неподготовленной атаки, такой лихой кавалерийской атаки. То есть взять сразу Киево-Печерскую Лавру, отобрать у УПЦ МП, и всё будет хорошо. Видно, что не всё хорошо! Та сторона была больше подготовлена, они сделали организованное сопротивление, такую громкую протестную акцию, и продемонстрировали, что они не будут уходить просто так. Это прогнозировалось, я об этом говорил и много других людей. А вот государственные органы оказались к этому не готовы», – признал политолог.

По его словам, властям нужно осуществлять репрессии более изощренно.

«Поэтому я думаю, что сейчас нужно просто подготовить, возможно, не публичную, но чёткую стратегию дальнейших действий. Государство должно возобновить контроль над Киево-Печерской Лаврой. Но делать так, чтобы снять сейчас напряжение – информационное, гражданское напряжение, вокруг этого «объекта», постепенно возобновить там историческую и религиозную справедливость, и вообще продумать на дальнейшее время свою стратегию взаимодействий с УПЦ МП. Им нужно выставить чёткие условия, как они должны жить дальше, что будет дальше», – разглагольствовал Фесенко.