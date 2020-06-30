Владимир Фесенко. Ретушёр людоедства

30.06.2020, Харьков, Марк Старолисов

В последнее время частым интервьюируемым российскими СМИ стал украинский политолог Владимир Фесенко. Он холёный, говорит связно и внятно, не употребляет язык ненависти. В общем, вполне себе терпимая фигура, как многим кажется. Многим, но далеко не всем. Автор этих строк считает, что это не так.

Этот персонаж, которого я отслеживаю, пусть и не всегда внимательно, уже почти четверть века, не так уж безобиден. Представьте себе, если гладиаторские бои в древнем Риме исследователь описывает так, как шоу Юрия Куклачёва. Сразу становится не страшно и не гнусно, а даже как-то обыденно. Головорезы и хищники превращаются в пушистых котиков и пёсиков декоративных пород.

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Есть такая практика. Если у власти в той или иной стране находится маньяк, людоед или просто кровавый диктатор, то вместо него лицом этого государства для иностранцев и перепуганных сограждан делают культурную персону с хорошими манерами. И она объясняет, что всё там у них нормально, никто не убивает и не ест всех подряд. И вообще, типа, «мы же свои люди, и я же здесь живу и работаю». И становится не страшно, блевать не тянет.

Так действовали латиноамериканские диктаторы, африканские громилы и много кто еще. Даже у Гитлера на этот случай было «человеческое лицо» — бывший герцог Саксен-Кобург-Готский Карл Эдуард, штандартенфюрер СА (штурмовые отряды – прим. ред) и кузен английского короля Георга V.

Карл Эдуард

А шо такого? А ничего такого не происходит… Вот, в студии сидит вполне респектабельный человек, вовсе не фрик, вроде давнего его коллеги Вадима Карасёва или кумира российских ток-шоу Вячеслава Ковтуна, не разжигатель ненависти с галичанским акцентом, вроде Тараса Березовца или Алексея Гараня, и не обозлённый на весь мир беглец из Донбасса. И ему хочется верить. И ему верят. А зря!

Если мы посмотрим на его биографию, то обнаружим, что Владимир Вячеславович Фесенко родился 8 ноября 1958 года в городе Лозовая Харьковской области, затем окончил исторический факультет Харьковского государственного университета имени Горького с отличием (1981) и аспирантуру Киевского университета имени Шевченко со степенью кандидата философских наук (1986).

Двадцать лет Фесенко преподавал в харьковских вузах сначала советские общественные науки, потом политологию. За все эти годы он не был замечен ни в вымогательстве взяток, ни в домогательствах к студенткам, ни в пьянстве, что выгодно выделяло его среди коллег. В советские времена он научился «колебаться вместе с генеральной линией» и, в зависимости от убеждений заказчика, мог стать и ортодоксальным коммунистом, и украинским националистом, и либералом-западником. Мог бы стать и пропагандистом «Русского мира», но за это не платят.

За время его вузовского житья-бытья в научном сообществе его профессиональная среда сначала осуждала «субъективизм и волюнтаризм», затем — «эпоху застоя», «тоталитарный режим». Наконец, дошла она до клеймления «российской агрессии, геноцида украинцев и москальской оккупации».

Но при каждом «отмежевании», там ритуально могли объявить о «возвращении к ленинским нормам», «стремлении к национальным корням», «споконвічних прагненнях до євроатлантичної спільноти». А там уже недалеко и до восхваления «святої історичної місії ОУН-УПА щодо знищення чужинців на українських землях»… В общем, «Чего изволите?» .

А изволили им заинтересоваться харьковские телевизионщики, и за океаном. Первым был интересен не косноязычный человек, готовый отвечать на их вопросы внятно и чётко, а вторым — гибкостью убеждений.

Был Фесенко координатором программ «Гражданское общество» в харьковском региональном отделении фонда Сороса «Возрождение» (1994—1999), а также стажировался в Институте Гарримана Колумбийского университета (1998) и канадском университете Куинс (2000). В общем, вы всё поняли?

А дальше был переезд в Киев. Как и многие харьковчане, завоевывавшие столицу Украины, он из штанов выпрыгивал в своей демонстрации знания мовы и высказывании вещей, приятных киевским ушам. В отличие от других перебравшихся, он хоть не делает вид, что забыл русский язык, и то — хлеб. Поддерживал Ющенко и Тимошенко, входил в команду Тигипко, а потом и вовсе заделался порохоботом, переходящим в Зе-бота.

Не буду утомлять всех его местами работы там, но среди прочего «Википедия» сообщает, что Фесенко «состоит членом Общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины и Российско-украинского консультативного совета».

И что ему есть сказать МИД? Контора это специфическая, возле нее пасутся козы, а местные жители говорят об этом так: «Это жёны ждут мужей с работы». А что это за совет и существует ли он вообще?

В 2014 году он стал на сторону тех, кто совершил переворот. Но не сразу. 8 апреля он в интервью нашему изданию высказывал такое: «Риск потери областей существует, и не надо его бояться. Нужно провести консультативный опрос о том, хотят ли эти регионы жить вместе с Украиной, или нет. Если большинство не хочет жить вместе, надо начинать переговоры об отсоединении…

Этого не надо бояться, главное, чтобы это прошло мирно. Если бы я выбирал разделение страны, но мирным путем, или сохранение целостности через войну, я бы выбрал разделение страны».

И представьте себе, в отличие от тысяч сказавших куда меньшую крамолу, никто дело по 110 ст. УК Украины против него не возбудил, обыска не было, пытки не применялись, в общем, вышел сухим из воды.

И не просто вышел, а стал одним из самых активных русофобов, только без ругани. Спустя три недели он выдаёт: «Я склонен к тому, что покушение может быть частью общей стратегии дестабилизации политической системы Украины, которую может использовать Россия. Кернес – это один из ключевых элементов влияния на ситуацию в регионе. Кернес влиял на многие процессы, и когда его выбили, система управления и контроля над ситуацией в Харькове может поплыть».

Cам майдан и события после него стали для страны Рубиконом, считает Фесенко: «Они окончательно развернули Украину в сторону Запада. Если до Евромайдана среди политиков еще были колебания и намерения маневрировать между Европой и Россией, то после 2014 года — западный вектор укрепился окончательно и бесповоротно»

А вот что он говорил после гибели Олеся Бузины: «Я не удивлюсь, если убийцами окажутся представители подпольной украинской организации, поставившей себе цель убивать врагов Майдана. Это классический прием российских спецслужб. Они же не своими руками убирают потенциальных жертв. Они находят исполнителей, которые могут даже и не догадываться, чей заказ они исполняют, как в случае с убийством Немцова.

В России этим занимаются чеченцы. А у нас, для того чтобы подтвердить тезисы идеологической концепции российской пропаганды, в качестве слепого орудия могут использовать представителей каких-нибудь националистических организаций».

И такого немало наговорил и написал этот эксперт. Теперь же он с удовольствием рассказывает российским СМИ о том, что, по его мнению, происходит на Украине. Например, совсем недавно он вещал: «У националистов есть свои сторонники, хотя националистическое движение на Украине раздроблено. Пока ни одна националистическая партия не имеет шансов пройти в парламент.

Что касается партии Порошенко, то она даже вернула утраченных избирателей… Но это часть украинского общества. Как и пророссийские силы, которые тоже составляют явное меньшинство, которое не имеет поддержки большинства украинцев, на другом фланге Порошенко. Слава Богу, что есть Зеленский, потому что иначе это было бы возвращение в 14-й год, когда страну разрывали.

Очень хорошо, что есть центристская партия Зеленского и других политических сил, которые смягчают это противоречие. И самое забавное, что между представителями Порошенко и ОПЗЖ — очень хорошие отношения. Хотелось бы, чтобы в России это понимали и не воспринимали украинскую политику как гражданскую войну».

А дальше уже в российской экспертной среде это многие могут принять за чистую монету, ведь в России практически никакой инстанции, которая бы сама или с помощью украинских коллег занималась изучением украинских дел.