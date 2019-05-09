Ликвидирован майданщик, причастный к убийству одесситов

09.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Названа фамилия уничтоженного в ДНР бойца 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, причастного к сожжению противников Евромайдана в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает одесское интернет-издание «Таймер»,отмечая, что погибшего звали Денис Козьма

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По версии украинкой стороны, ВСУшник погиб, якобы отражая вылазку донецкой ДРГ.

«Однако это не в полной мере объясняет, каким образом его тело оказалось в руках противника. Более правдоподобной выглядит версия командования ДНР, согласно которой Козьма сам участвовал в вылазке на позиции сил противника, но группа была замечена на подходе к этим позициям и была обстреляна. В результате обстрела, помимо Козьмы, ранения получил также старший сержанта Иван Сакаль. Товарищи вынесли его с поля боя, однако от полученных ран он позже скончался. Тело Козьмы же, судя по всему, бросили там, где его сразили пули», – пишет издание.

Также сообщается, что Козьма был жителем Килийского района Одесской области, а в интервью украинским СМИ он неоднократно заявлял, что принимал участие в событиях 2 мая 2014 года на стороне «евромайдановцев».