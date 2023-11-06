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Ликвидировать плацдарм ВСУ на левом берегу под Херсоном до сих пор не удалось спустя несколько недель ожесточенных боев. Противник по-прежнему занимает часть села Крынки (30 км к востоку от Херсона, 2 км от Днепра), укрываясь в постройках. Кроме того, осуществляются попытки окопаться в селе Пойма.

«Пытаются закрепиться на этом плацдарме, а потом расширить его, а потом начать наступление с этого плацдарма к Чёрному морю и поближе к Крыму. Здесь самое опасное положение для России», – считает политолог Сергей Марков.

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Военкор Александр Коц утверждает, что «обстановка тяжёлая, но контролируемая».

«Тяжёлые бои в Крынках продолжаются, противник закрепился в части села, подвоз личного состава и боеприпасов осуществляет в основном ночью – на лодках по натянутым веревкам. Работают танки и артиллерия противника, от кассет до ракет, в воздухе нет минуты, чтобы не было вражеских птиц или fpv. Наши штурмовики выбили противника из леса, продолжая сковывать врага с обеих сторон села. Артиллерия работает по выявленному противнику в постройках, а также на подходах к самому селу, на водной переправе и островах. Мужики делают все возможное и невозможное для того, чтобы враг не расширил плацдарм, и в конечном итоге сбросить его в реку», – пишет Коц.

Помогающий бойцам в зоне СВО волонтер Владимир Романов публикует карту, где обозначена часть Крынок, контролируемая ВСУ. Кроме того, противника уже засекали в зеленой зоне южнее села.

«Малые штурмовые группы создали нам сейчас в Крынках проблему оперативно-тактического уровня, отвлекая на себя немалые боевые ресурсы, внимание и нервы», – оценивает обстановку участник СВО Святослав Голиков.

«Противник не оставляет своих желаний пробиться в сторону населенного пункта Новая Каховка, дальше в сторону Энергодара, дальше в сторону Крыма. Его цели были оглашены Киевом заранее… Переправляют даже автомобильные средства. Мы бьем по автомобилям», – рассказывает военкор Александр Сладков.

А вот журналист Дмитрий Борисенко считает успех ВСУ сомнительным – по его мнению, называть «плацдармом» занятие села Крынки вслед за украинскими СМИ не следует.

«То, что вы называете плацдармом, это большая братская могила ваших побратимов, которых вы посылаете на наш берег пачками по 10-15 человек в виде ДРГ, а когда их уничтожают, посылаете новые 10-15 человек. И так уже несколько месяцев. Жертвуя сотнями своих солдат, Залужный пытается убедить перебросить в этот район наши части с других направлений, создавая иллюзию какого-то мифического плацдарма», – считает Борисенко.

Воюющий на херсонском направлении российский контрактник с позывным «Осетин» рассказывает о том, что здесь стали применяться новые ракеты.

«Новые ракеты начали применяться на направлении. Управляемые, сбить хохол не сможет, мощность не хуже (а даже где-то лучше) ФАБов. Отечественные», – сообщил «Осетин».