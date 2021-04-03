Лимитрофы угрожают заблокировать российские фуры на белорусской границе

03.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Польские власти хотят заблокировать торговые связи Белоруссии с Европейским союзом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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Издание обращает внимание на прозвучавшее в четверг заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сказавшего, что во время саммита Совета Европы предложит Литве и Латвии «ограничения перемещения товаров» через белорусскую границу.

«Если Варшава договорится с Вильнюсом и Ригой, это будет беспрецедентный шаг, самый сильный из всех, сделанных Западом от начала массового террора против белорусов», – отмечается в публикации.

Журнал напоминает, что белорусско-польский товарооборот составляет порядка трех миллиардов долларов.

«Для Польши это ничто по сравнению с почти 100-миллиардным товарооборотом хотя бы с той же Германией. Варшава переживет. Но переживет ли Минск, если торговые связи со странами ЕС полностью заблокируют, а Варшава не уступит и пойдет на беспрецедентные шаги? А что скажет Лукашенко Москва, если вдруг будет заблокирована граница, и российские фуры встанут на въезде в Европу?», – резюмирует «УТ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Литва и Польша тянут Белоруссию в «Междуморье Пилсудского».

Также Украина, Литва и Польша разрешили американскому дрону-разведчику облететь границу Белоруссии.