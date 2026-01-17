Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Те украинцы, кто не воевал с Россией, не должны пользоваться такими же благами, как те, кто пошел на войну в 2022 году.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил раненый в голову и лишившийся глаза в районе Северодонецка украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема.

«Почему военные, которые в начале полномасштабки пошли, сейчас должны безлимитно служить, а другие люди, которые не служили, почему-то должны безлимитно использовать блага, те вещи, которые защитила часть людей, которые ушли на войну?» – возмущается инвалид ВСУ в интервью «Лиге».

Он похвалился, что сам мог и бы откосить от службы и доказать, что «я невероятно нужный юрист сейчас», но не стал этого делать.