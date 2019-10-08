Литовцы подстрекают Украину к продолжению войны

08.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Подписанная Киевом «формула Штайнмайера», прописывающая алгоритм проведения выборов в Донбассе и предоставление региону особого статуса, не должна получить реализации на практике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

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По его словам, «формула Штайнмайера» является не только «первым шагом на пути к капитуляции», но и представляет собой угрозу будущему Украине.

«Я думаю, в таком случае лучше даже война со всеми последствиями. Потому что это не просто мирное соглашение на условиях России. В Москве строят проект на такое будущее, какое они хотели с самого начала. Они хотели отдать Донбасс Украине, но по очень простой формуле: чтобы за Донбасс платила Украина, а все влияние там осталось российское. Вот это и воплощает в жизнь «формула Штайнмайера», – сказал эксперт.

В свою очередь издание поинтересовалось, где Украине найти поддержку в случае полномасштабной войны.

«Я думаю, что в случае полномасштабной войны никто не прислал бы своих войск, но поддержка Украины значительно выросла бы, по сравнению с сегодняшней. И военная поддержка тоже. Запад заинтересован, чтобы это все закончилось, но они никак не заинтересованы ни в эскалации конфликта, ни в том, чтобы Россия победила в Украине», -заявил Лауринавичюс.

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