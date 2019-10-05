Львов предложил свой план вместо формулы Штайнмайера

05.10.2019, Львов, Остап Трезубов

В Донбассе необходимо закрыть все вузы на сорок лет, а жителей пропускать через фильтрационные лагеря и избивать за неправильный ответ на лозунг «Слава Украине».

Такой, альтернативный формуле Штайнмайера план, опубликовал член экстремистского «Правого сектора» из Львова, ведущий телеканала «Первый западный» Олег Радык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула Радыка. Хотите правду, как вернуть Донбасс? Когда мы войдём туда, 40 лет зачисток и антитеррора. Запрет русского языка в обиходе чиновникам, закрытие всех вузов. Всех. Хай едут до Львова.

Финансирование стукачей. Пенсии нахер. Всем. Пособия. Только пособия. Пострадавшим от русской оккупации.

Копошение ОБСЕ – в шею. Фильтрационные лагеря для коллаборантов.. На территории шахт. И п##дить, п##дить, п##дить всех, кто не отвечает правильно на «Слава Украине»…

P.S. Забыл. Все магазины должны быть Рошен. А по телевизору «95 квартал». И п##дить. Я в старости готов стать руководителем фильтрационного лагеря или полиции Горловки», – написал Олег Радык.

Руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич отметил, что в Галиции люди с подобными взглядами – отнюдь не «агрессивное меньшинство», а, скорее, – мейнстрим.

«Во-первых, то, к чему он призывает, в значительной мере уже реализуется киевскими властями – пока, в основном, на подконтрольной им территории.

А во-вторых, все эти радыки-калы – это, к сожалению, не маргиналы, а мейнстрим львовской, и в целом галицкой политики. Нужно не тешить себя иллюзиями, а понимать, что на самом деле думают миллионы граждан Украины, даже если они при этом голосуют за ЗЕльца и его партию», – указывает Хавич.

Высказывание Радыка, всего скорее, останется без каких-либо последствий. Единственный представитель власти, отреагировавший на разжигающую рознь публикацию, – депутат Верховной Рады Максим Бужанский из Днепропетровска. Он обращает внимание, что львовская и киевская пресса предпочитают молчать по поводу инцидента.

«Че молчим, журналисты? Нет мнений по поводу «коллеги», который кого-то там собрался загонять в фильтрационные лагеря? Наверно, поиграем в игру.

Я подожду пару дней, и если реакции не будет, дам «оценочное суждение на своей личной странице в телеграмме. На тему того, как назвать мразь, которая собралась загонять людей в лагеря. И как назвать журналистов, коллег мрази, которые «не заметили», – анонсировал Бужанский.